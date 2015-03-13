Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Erol Büyükburç'un son gecesini Yeni Alanya'ya anlattı

Evinde ölü bulunan ünlü sanatçı Erol Büyükburç'un dün akşam Taksim'de Murat Evgin'in "Çarşamba Buluşmaları" dinletisine katıldığı ortaya çıktı. Büyükburç'un yanında Alanya'da yaşayan, TV programcısı, Yapımcı ve Yayıncı Erkmen Sağlam da vardı

Erol Büyükburç'un son gecesini Yeni Alanya'ya anlattı

Evinde ölü bulunan ünlü sanatçı Erol Büyükburç'un dün akşam Taksim'de Murat Evgin'in "Çarşamba Buluşmaları" dinletisine katıldığı ortaya çıktı. Büyükburç'un yanında Alanya'da yaşayan, TV programcısı, Yapımcı ve Yayıncı Erkmen Sağlam da vardı

13 Mart 2015 Cuma 07:02
Erol Büyükburç'un son gecesini Yeni Alanya'ya anlattı
banner404
- Merve KAYA
EVİNDE ölü bulunan ünlü sanatçı Erol Büyükburç'un dün akşam Taksim'de Murat Evgin'in "Çarşamba Buluşmaları" dinletisine katıldığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Büyükburç ve Alanya'da yaşayan TV programcısı, Yapımcı ve Yayıncı Erkmen Sağlam ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Evgin, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: Çok üzgünüz, sağlıklı ve dinç görünüyordu. Birlikte şakalaştık, muhabbet ettik. Acımız büyük.

EROL BÜYÜKBURÇ YAŞAMINI YİTİRDİ-TIKLA


'ANİ ÖLÜMLER BÜYÜK ŞOK YARATIYOR'
Sağlam, ünlü sanatçının son gecesinde yaşananları yenialanya.com'a anlattı: “Bütün gün beraberdik. Çok üzgünüm. Kimin erken, kimin geç gideceği belli değil. Psikolojik olarak giden ve gidecek olan arkadaşlarımız arasında sıkışıp kalmış durumdayız. Ani ölümler yeni yeni şoklar yaşatıyor. Gerçekten çok üzüldük. Ağabey kardeş gibiydik. 8 yaş büyüğümdü. Kendisini 1960'dan beri tanıyorum."
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 12.03.2015 18:08
Anahtar Kelimeler:
Erkmen SağlamAlanya Erkmen SağlamErol Büyükburçun Son FotoğrafıErol Büyükburç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Alanya'da sahiller kaçaktan geçilmiyor
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Küreşoğlu ALKÜ'de inceleme yaptı
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim