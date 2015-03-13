Erol Büyükburç'un son gecesini Yeni Alanya'ya anlattı

- Merve KAYA
EVİNDE ölü bulunan ünlü sanatçı Erol Büyükburç'un dün akşam Taksim'de Murat Evgin'in "Çarşamba Buluşmaları" dinletisine katıldığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Büyükburç ve Alanya'da yaşayan TV programcısı, Yapımcı ve Yayıncı Erkmen Sağlam ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Evgin, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: Çok üzgünüz, sağlıklı ve dinç görünüyordu. Birlikte şakalaştık, muhabbet ettik. Acımız büyük.
EROL BÜYÜKBURÇ YAŞAMINI YİTİRDİ-TIKLA
'ANİ ÖLÜMLER BÜYÜK ŞOK YARATIYOR'
Sağlam, ünlü sanatçının son gecesinde yaşananları yenialanya.com'a anlattı: “Bütün gün beraberdik. Çok üzgünüm. Kimin erken, kimin geç gideceği belli değil. Psikolojik olarak giden ve gidecek olan arkadaşlarımız arasında sıkışıp kalmış durumdayız. Ani ölümler yeni yeni şoklar yaşatıyor. Gerçekten çok üzüldük. Ağabey kardeş gibiydik. 8 yaş büyüğümdü. Kendisini 1960'dan beri tanıyorum."
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Son Güncelleme: 12.03.2015 18:08