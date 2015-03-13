Erol Büyükburç'un son gecesini Yeni Alanya'ya anlattı

- Merve KAYA

EVİNDE ölü bulunan ünlü sanatçı Erol Büyükburç'un dün akşam Taksim'de Murat Evgin'in "Çarşamba Buluşmaları" dinletisine katıldığı ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Büyükburç ve Alanya'da yaşayan TV programcısı, Yapımcı ve Yayıncı Erkmen Sağlam ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Evgin, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: Çok üzgünüz, sağlıklı ve dinç görünüyordu. Birlikte şakalaştık, muhabbet ettik. Acımız büyük.

