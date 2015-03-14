Erol Büyükborç'un cenazesinde olay

İSTANBUL Etiler'deki evinde Perşembe günü ölü bulunan ünlü sanatçı Erol Büyükburç için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlendi. Büyükburç'un Türk Bayrağı'na sarılı tabutunun başında torunu Lale Han Kaya vardı. Lale dedesinin tabutuna dokundu, fotoğrafını okşadı. Daha sonra Levent Camii'ne götürülen Büyükburç'un cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bu arada Büyükburç'un Levent Camii'ndeki cenaze töreninde olay çıktı. İmamın helallik istediği sırada camiye sonradan gelen iki kişi "Hakkımızı helal etmiyoruz" diye bağırdı. Cemaatin tanımadığı bu kişiler, tepki üzerine camiden uzaklaştırıldı.Ancak gerginlik Levent'in ara sokaklarında tekme ve yumruklarla devam etti.

Büyükburç'un Türk bayrağına sarılı tabutu, sahnede hazırlanan platforma konuldu. Tabutun önüne de sanatçının fotoğrafı yerleştirildi. Saygı duruşunun ardından sanatçının seslendirdiği şarkılar eşliğinde Büyükburç ile ilgili slayt gösterisi sunuldu.

Sanatçının kızı Özlem Büyükburç Kaya, son olarak yaklaşık iki ay önce babasıyla telefonla konuştuğunu ve sesini duyduğunu söyledi.

Babasıyla 5 yıldır sürekli görüştüklerini, torunlarına daha çok zaman ayırdığını anlatan Kaya, Türkiye'nin büyük bir üstadını kaybettiğini kaydetti.

Gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, sanatçının ölümünün şüpheli bulmasına yönelik sorusu üzerine Kaya, "Böyle bir şey olabileceğini sanmıyorum. Çünkü stent vardı kalbinde. Kalp krizi teşhisini de koymuş doktorlar. Düşmanı olan bir insan değildi" dedi.

Babasının adını kendi okulunda yaşatmaya devam edeceğini belirten Kaya, "Ben de müzisyenim. Onun adını orada devam ettireceğiz" diye konuştu.

"Ruhu çok büyüktü ama bedeni o ruhu kaldıramadı"

Kızı Evren Büyükburç Erol da babasıyla hep bir arada olduğunu, sık sık evine geldiğini belirterek, onun çok çalıştığını dile getirdi.

Babasının kendisini vatanına adadığını kaydeden Erol, "Bedeni yorgun düştü. Ruhu çok şey yapmak istiyordu. Ruhu çok büyüktü ama bedeni o ruhu kaldıramadı. Üst üste birçok konser verdi. Hep uyardım ama çalışmayı çok severdi. Sanat aşkıyla yaşıyordu" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının hatırlatılması üzerine Erol, şöyle konuştu: