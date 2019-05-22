Ermeni mezalimi ve tarihten bugüne Alanya'da Ermeniler

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 44. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Azerbaycan'ın 14 kitabı olan ünlü yazar ve şairi Prof. Dr. Nizami Muradoğlu, bu akşam Alanyaca'da tüm detaylarına hakim olduğu korkunç Ermeni mezalimini anlatacak. Kanlı Taş adlı romanı Türkçe'ye çevrilen Muradoğlu, vahşete ilişkin bugüne kadar hiç duyulmamış, tüyler ürperten bilgiler verecek. Ayrıca "Tarihten bugüne Alanya'da Ermeniler" konusu da Alanyaca'da masaya yatırılacak.

Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar:

'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz.

Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.