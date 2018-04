Erken seçim kararı Alanya siyasetini karıştırdı

Yasin ARAZ

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin önceki gün yaptığı erken seçim çağrısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da karşılık buldu. Bahçeli'nin çağrısının ardından önce kurmaylarıyla toplanan, ardından da MHP Lideri Bahçeli ile görüşen Erdoğan, dün nihai kararını açıkladı. Erdoğan 24 Haziran 2018'de erken seçimin yapılacağını duyurdu. İlk oturumu 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur seçimlerine geçilecek. 8 Temmuz'da gerçekleşecek ikinci seçimler kesin sonucu ortaya koyacak. Alınan erken seçim kararı tüm Türkiye'de olduğu gibi Alanya'da da geniş yankı uyandırdı. Alanya'daki siyasi parti temsilcileri, erken seçim hakkındaki siyasi yorumlarını, Alanyalı turizmciler de seçimlerin turizme olası yansımalarını Yeni Alanya ile paylaştılar.

'TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR'

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Dim TV Ana Haber Bülteni'ne Batman'dan canlı bağlanarak erken seçim kararını değerlendirdi. Dim "Son derece sürpriz bir karar. Siyasette bir deyim var, '24 saat çok uzun zaman' derler. Erken seçim lafı ortaya atılalı 24 saat bile olmadı. Çok hızlı karar alındı. Cumhurbaşkanı üzerine basa basa erken seçimlerin ülke için ihanet olduğunu, tüm ülke dinamiklerini bozduğunu söylerdi. Ben 31 Mart 2019’da 3 seçimin bir arada olması gerektiğini söyleyen birisiydim. Çünkü 6 ay sonra ülke bir seçim sürecine daha giriyordu. Ülke bu seçim atmosferlerinden zarar görüyor. Ekonomik olarak, siyasi olarak esnek ve popülist tutumlar oluyor. Ben şahsen üçünün bir arada olmasından yanaydım. Çok sürpriz bir karar oldu. Yeni bir sistem geliyor, Başkanlık Sistemi. Başbakanın olmadığı bir sistem söz konusu olacak. Her seçim için söylenir belki ama bu seçim gerçekten tarihi bir seçim. Başkanlık sistemi tam anlamıyla uygulanmaya başlayacak. Parlamento ile yürütme tamamen ayrılacak. Milletvekilleri bakan olamayacak, bakan olması halinde milletvekilliğinden istifa etmesi gerekecek. Önümüzdeki seçimlerde Alanya’mızın gururu, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu seçimlerde milletvekili adayı olacak mı, bu önemli bir soru. Bakan olacaksa milletvekili olmayacak. Cumhurbaşkanı 'Git aday ol' demezse yeni kabinedeki muhtemel bakanlardan birisi olacak. Veya başkan yardımcısı olacak. Çavuşoğlu istikrarlı bir şekilde bakanlığını sürdürüyor. Oysaki Türkiye’de en çok dışişleri bakanı değişir. Kendisinin bu tecrübelerinden ülkenin yararlanmaya devam etmesi gerekir. Alanya adına AK Parti içerisinden de Çavuşoğlu aday olmazsa doğabilecek boşluğu doldurma adına çok sayıda aday adayı çıkacaktır. Ama diğer partiler için daha zor bir süreç. Çünkü baskın bir seçim. 66 gün var. Partiler CB adayını belirleyecek. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 100 bin imza toplayacağını söyledi. Milletvekili adayı belirlemek için de zamana ihtiyaç var. CHP ön seçim yapan bir parti. Dolayısıyla zor bir süreç. MHP ve AKP için nispeten kolay bir süreç ama 66 günlük sıcak bir süreç bizleri bekliyor. Alanya için de hayırlı, uğurlu olsun. Türkiye hızla yeni bir döneme doğru koşar adım gidiyor" dedi.

'BOZUK DÜZENİ 'İYİ'LEŞTİRMEYE GELİYORUZ'

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışmalarına ilişkin "Biz seçime hazırız. 22 Aralık 2017’de Türkiye genelinin yüzde 51'indeki il ve ilçelerde teşkilatlandığımıza dair dosyayı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) verdik. 22 Haziran 2018'den itibaren her seçime katılmaya hazırız. Şu an seçime katılma şartlarımız YSK tarafından onaylanmış durumda. Bir sıkıntımız yok. Hukukun olduğu bir ülkede hiç bir sorun da yaşanmaz. B planı olarak başka partiden de girilebilir ama öyle bir durum yok. Ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor, sosyal hayat laçkalaştı. Biz bu bozuk düzeni 'iyi'leştirmeye geliyoruz" dedi.

'OLDU BİTTİYE GETİRİLMEK İSTENİYOR'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut de "Alışık olmadığımız bir olay. Dün ortaklardan birisi bir tarif veriyor. Cumhurbaşkanı da çıkıp 'Seçimler belirlenen tarihte yapılacak' diyor. Aynı Cumhurbaşkanı bugün çıkıp 'Erken seçim' diyor. Aklımız almıyor. Ama artık yapacak bir şey yok, bundan sonrasını kamuoyu değerlendirecek. Bu açıkça görülüyor ki, daha önceden planlanmış bir takvim. Yazık oluyor bu ülkeye. Erken seçime gitme nedeni nedir? Herkes gibi ben de merak ediyorum. Ekonomi mi, terör mü? Herkese açıklamak gerekir. Oldu bittiye getirilmek istenen bir süreç içerisindeyiz" diye konuştu.

'BUGÜNDEN İTİBAREN SAHAYA İNECEĞİZ'

MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da "16 Nisan 2017 Referandumu ile gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin acilen yürürlüğe girmesi ve uygulanması ülkenin içinde bulunduğu şartlardan dolayı zaruret haline gelmiştir. Ülke ve milletimizin bekası için oluşturulan Cumhur İttifakı'yla Yenikapı Ruhu'na bağlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin arasındaki birlikteliğin sonuna kadar arkasındayız. Liderimiz Bahçeli’nin ve genel merkezimizin emir ve talimatları doğrultusunda seçimlere hazırız. 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin vatanımıza, milletimize, partimize ve Alanya’mıza hayırlar getirmesini diliyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana 'Hakkın yolunda, milletimizin yanındayız' sloganıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle de gece gündüz demeden, uyumadan, çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadan çalışmalarımıza yarından (bugünden) itibaren başlayacağız" sözlerine yer verdi.

'BİZE BİR AKSAKLIK YAŞATMAZ'

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu "Biz teşkilat olarak seçim çalışmalarımızı yapmıştık. Erken seçim olması bize herhangi bir aksaklık yaşatmayacak. Çalışma tempomuzu ve faaliyetlerimizi arttırarak seçime hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Biz her seçime aynı ciddiyetle hazırlanırız. Seçim için sahaya inecek tarih belirlemeyiz. Seçim sürecinde olduğu gibi seçimin ertesi günü de sahada olmaya devam ederiz" diye konuştu.

'BAHÇELİ PARTİSİNİ KURTARMA PEŞİNDE'

Vatan Partisi Alanya İlçe Başkanı Hasan Faruk Kurtoğlu ise "Seçim hangi tarihte yapılırsa yapılsın, Türk milletinin zaferi olacaktır" diyerek, "Seçimin yapılması için bazı yasal şartlar var. Devlet Bahçeli 2002 seçimlerinde de ABD emperyalizminin planları ve ABD'nin savaş takvimine göre hemen ortaya atılıp 2 Kasım 2002'de seçim istemişti. Bu kez yine aynı rolle ortaya çıkıyor. Bahçeli'nin belirlediği tarihte seçimlerin olması hukuki şartlar nedeniyle kolay gözükmüyor. Devlet Bahçeli'nin bunları düşünecek hali yok, büyük telaş içerisinde, çünkü partisi dağılıyor. Değişen ve gelişen her durumda Vatan Partisi seçime hazırdır" ifadelerini kullandı.

'TARİH ARALIĞI GAYET UYGUN'

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da seçimlerin turizme yönelik olası yansımalarını şu sözlerle değerlendirdi: "Bir kaç gündür konuşuluyordu. Tereddütümüz ağustos ayında olmasıydı. Ağustos ayında olması turistleri negatif yönden etkilerdi. Hem görüntü, hem de ses kirliliği yaratacaktı. Bir an önce belirlenmiş olması ve sezon öncesine alınması bizleri memnun etti. Ekonomimiz için, ülkemiz için bir an önce yapılması bizler için iyi olacak. Tatil dönemine gelmemesi de yerli turist açısından iyi oldu" şeklinde konuştu.