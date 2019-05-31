Erkekler kadınlardan daha bonkör! İşte en çarpıcı bayram istatistikleri

Aile ziyaretleri önemini koruyor Her 2 kişiden 1'i, bayramda ailesini ziyaret etmeyi planlıyor. Aile ziyareti yapacakların önemli bir bölümü ise şehir dışında yaşıyor.

2 Tatile gitmek herkes için mümkün değil Araştırmaya katılanların yüzde 51'i, bayramda tatile gitmeyeceğini belirtiyor.

3 Yüz yüze bayramlaşmayı seviyoruz En sık tercih ettiğimiz bayramlaşma biçimi ise hala yüz yüze bayramlaşmak. Ancak telefonla bayramlaşma, yeni bir adet olmak üzere. Kısa mesaj ise yerini Whatsap'a bırakmış gibi...

4 Mesajların bayramlaşmada önemi Bayramda mesajlaşan her 10 kişiden 2'si toplu mesaj gönderiyor. 8'i ise kişiye özel mesaj göndermeyi tercih ediyor.

5 Hediyeleşmek pek popüler değil Bayramda her 10 kişiden 2'si hediyeleşiyor. Ayrıca, her 10 kişiden 6'sının evine şeker toplamaya gelen çocuklar var.

6 Çikolata bayramın yıldızı Hem hediyeleşmenin hem de ikramın yıldızı çikolata! İkramlık lokum ise çikolatanın en yakın takipçisi oluyor.

7 Çoğu evde bayramlık alınmayacak Bu bayram, yüzde 62'lik kesimin evinde hiç kimseye bayramlık alınmayacak. 10 kişiden 2'sinde ise sadece 10 yaş altı çocuklara bayramlık alınıyor.

8 Erkeklerin eli daha açık Her 10 kişiden 5'i bayramda harçlık veriyor. Ayrıca erkeklerin eli kadınlara göre daha açık. Bir erkek ortalama 211 TL verirken, bir kadın 167 TL harçlık veriyor.