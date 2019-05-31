Erkekler kadınlardan daha bonkör! İşte en çarpıcı bayram istatistikleri

Hevesle beklediğimiz 9 günlük Ramazan Bayramı tatili geldi çattı! Kimi ailesini ziyaret edecek, kimi hayatın koşuşturmacasına mola vererek bol bol dinlenecek. İşte okurken şaşıp kalacağınız çarpıcı bayram istatistikleri...

Erkekler kadınlardan daha bonkör! İşte en çarpıcı bayram istatistikleri
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Aile ziyaretleri önemini koruyor
Aile ziyaretleri önemini koruyor
Her 2 kişiden 1'i, bayramda ailesini ziyaret etmeyi planlıyor. Aile ziyareti yapacakların önemli bir bölümü ise şehir dışında yaşıyor.
2
Tatile gitmek herkes için mümkün değil
Tatile gitmek herkes için mümkün değil
Araştırmaya katılanların yüzde 51'i, bayramda tatile gitmeyeceğini belirtiyor.
3
Yüz yüze bayramlaşmayı seviyoruz
Yüz yüze bayramlaşmayı seviyoruz
En sık tercih ettiğimiz bayramlaşma biçimi ise hala yüz yüze bayramlaşmak. Ancak telefonla bayramlaşma, yeni bir adet olmak üzere. Kısa mesaj ise yerini Whatsap'a bırakmış gibi...
4
Mesajların bayramlaşmada önemi
Mesajların bayramlaşmada önemi
Bayramda mesajlaşan her 10 kişiden 2'si toplu mesaj gönderiyor. 8'i ise kişiye özel mesaj göndermeyi tercih ediyor.
5
Hediyeleşmek pek popüler değil
Hediyeleşmek pek popüler değil
Bayramda her 10 kişiden 2'si hediyeleşiyor. Ayrıca, her 10 kişiden 6'sının evine şeker toplamaya gelen çocuklar var.
6
Çikolata bayramın yıldızı
Çikolata bayramın yıldızı
Hem hediyeleşmenin hem de ikramın yıldızı çikolata! İkramlık lokum ise çikolatanın en yakın takipçisi oluyor.
7
Çoğu evde bayramlık alınmayacak
Çoğu evde bayramlık alınmayacak
Bu bayram, yüzde 62'lik kesimin evinde hiç kimseye bayramlık alınmayacak. 10 kişiden 2'sinde ise sadece 10 yaş altı çocuklara bayramlık alınıyor.
8
Erkeklerin eli daha açık
Erkeklerin eli daha açık
Her 10 kişiden 5'i bayramda harçlık veriyor. Ayrıca erkeklerin eli kadınlara göre daha açık. Bir erkek ortalama 211 TL verirken, bir kadın 167 TL harçlık veriyor.
9
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz musmutlu bayramlar dileriz...
Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz musmutlu bayramlar dileriz...
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