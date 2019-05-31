Erkekler kadınlardan daha bonkör! İşte en çarpıcı bayram istatistikleri

Aile ziyaretleri önemini koruyor
Her 2 kişiden 1'i, bayramda ailesini ziyaret etmeyi planlıyor. Aile ziyareti yapacakların önemli bir bölümü ise şehir dışında yaşıyor.
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Tatile gitmek herkes için mümkün değil
Araştırmaya katılanların yüzde 51'i, bayramda tatile gitmeyeceğini belirtiyor.
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Yüz yüze bayramlaşmayı seviyoruz
En sık tercih ettiğimiz bayramlaşma biçimi ise hala yüz yüze bayramlaşmak. Ancak telefonla bayramlaşma, yeni bir adet olmak üzere. Kısa mesaj ise yerini Whatsap'a bırakmış gibi...
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Mesajların bayramlaşmada önemi
Bayramda mesajlaşan her 10 kişiden 2'si toplu mesaj gönderiyor. 8'i ise kişiye özel mesaj göndermeyi tercih ediyor.
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Hediyeleşmek pek popüler değil
Bayramda her 10 kişiden 2'si hediyeleşiyor. Ayrıca, her 10 kişiden 6'sının evine şeker toplamaya gelen çocuklar var.
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Çikolata bayramın yıldızı
Hem hediyeleşmenin hem de ikramın yıldızı çikolata! İkramlık lokum ise çikolatanın en yakın takipçisi oluyor.
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Çoğu evde bayramlık alınmayacak
Bu bayram, yüzde 62'lik kesimin evinde hiç kimseye bayramlık alınmayacak. 10 kişiden 2'sinde ise sadece 10 yaş altı çocuklara bayramlık alınıyor.
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Erkeklerin eli daha açık
Her 10 kişiden 5'i bayramda harçlık veriyor. Ayrıca erkeklerin eli kadınlara göre daha açık. Bir erkek ortalama 211 TL verirken, bir kadın 167 TL harçlık veriyor.
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Aileniz ve sevdiklerinizle birlikte geçirebileceğiniz musmutlu bayramlar dileriz...