Erhan Çelik, TRT'den ne kadar maaş aldığını açıkladı!

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Kocaeli Kitap Fuarı'nda televizyoncu Erhan Çelik, sevenleriyle buluştu.

"10 KATINI TEKLİF ETTİLER"

Öğrencilik zamanında zor zamanlar geçirdiğini anlatarak konuşmasına başlayan televizyoncu Erhan Çelik, "Kira parasını çıkarmak için iş aramaya başladım. O zamanlar yeni açılan özel bir kanalın gece muhabiri aradığını duydum ve başvurdum işe alındım ve mesleğe mikrofon ayaklığı olarak başladım. Yani hiçbir şey bilmediğim için, sadece mikrofon tutmam için işe alındım. Daha sonra aldığım notlar dikkat çekti ve muhabir olarak işime devam ettim. Sakıp Sabancı'nın yamasını fark ettiğim zaman yaptığım, ''Sabancı'nın Yamalı Ceketi' haberiyle ödül kazandım. Daha sonra başka bir özel kanala geçtim. Dikkatimin iyi olması sebebiyle çağırdıkları televizyon kanalından daha önceki aldığım paranın 10 katını teklif ettiler. Öğrencilik hayatımı düşününce gerçekten benim için büyük bir paraydı" diye konuştu.

MEHMET ALTAN'LA YAŞADIĞI DİYALOG

Haber sunuculuğu yaptığı dönemde Mehmet Altan ile yaşadığı bir olayı anlatan Çelik, "O zamanlar Ergenekon isminde bir oluşumla ilgili davalar haberlere taşınmaya başlamıştı. Daha kimsenin suçu sabit değilken Mehmet Altan, iddianameye konu olan herkesi suçlamaya başladı. Ben de konuyu tarafsız olarak ikaz ettiğimde bana, 'Sen onların avukatı mısın?' diye sordu ve programdan çıktı gitti. Sonra ne oldu kendi savunduğu iddianameyi kendine yapılan iddianame olarak karşısında buldu. Ve bu kez kendi suçsuz olduğunu anlatmaya çalıştı. Onun için bir davanın tüm süreci bitmeden kimsenin suçlanmaması gerektiği de yine kanıtlanmış oldu" şeklinde konuştu.

"TRT'DEN BİR KURUŞ BİLE ALAMADIM"

Geçirdiği hastalıktan sonra otoparkçı olarak hayatına devam ettiğini belirten Erhan Çelik, "Herkes bunu bilmez. Haberle arama sağlıklı bir mesafe koydum. Dolardaki artış da bizi iflasa sürükledi. O dönem ismimin açıklamasının ardından biri twitterdan 260 bin lira maaş aldığımı yazdı. Muhalif basında haberlerinde bu twite yer verdi. Çok üzüldüm çünkü ben TRT'deki işimi görev olarak gördüm ve bir kuruş para almadım. Daha sonra Cumhurbaşkanımıza giderek çocuğumla zaman geçirmek için izin istedim. Ama bana bir süre daha durmamı isteyince kıramadım bir dönem daha durdum. Ama TRT'den bir kuruş bile para almadığım halde hala haberlerim yapılıyor. Varsın yapsınlar ben tarafsız gazeteciliğimi yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.