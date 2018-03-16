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Eren Erdem bugün Alanya'da

Sosyal Demokrasi Derneği Alanya Temsilciliği, 17 Mart Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi'nde CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci yazar Eren Erdem'in konuşmacı olarak katılacağı 'Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye' konulu bir konferans düzenleyecek

Eren Erdem bugün Alanya'da

Sosyal Demokrasi Derneği Alanya Temsilciliği, 17 Mart Cumartesi günü Alanya Kültür Merkezi'nde CHP İstanbul Milletvekili ve gazeteci yazar Eren Erdem'in konuşmacı olarak katılacağı 'Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye' konulu bir konferans düzenleyecek

16 Mart 2018 Cuma 00:05
Eren Erdem bugün Alanya'da
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ETKİNLİK, 17 Mart Cumartesi günü 16.00-17.00 saatleri arası AKM 1. Kat Sergi Salonu'nda ücretsiz halkla buluşma kokteyli ile başlayacak, ardından 17.00-19.00 saatleri arası AKM 2. Kat Konferans Salonu'nda devam edecek. Sosyal Demokrasi Derneği Alanya Temsilcisi Zuhal Sirkeli, "Konferansa katılmak isteyen herkesi davet ediyor ve bekliyoruz" dedi.
 

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Sosyal Demokrasi Derneği Alanya TemsilciliğiEren ErdemAlanya Kültür Merkez
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