Erdoğan’ın o sözlerine kızdı Antalya'da siyasete girdi

ANTALYA Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanlığı görevinden istifa ederek İYİ Parti’den Aksu Belediye Meclis üyesi adayı olan Nevzat Akcan, sebze ve meyve fiyatlarının artmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı komisyoncular için söylediği ‘terörist' kelimesinden sonra siyasete girmeye karar verdiğini söyledi.

“BİZE TERÖRİST DEDİLER”

O günlerde büyük sıkıntılar ve baskılar altında kaldıklarını belirten Akcan, “Yapılan baskılar- sıkıştırmalar bizi siyasete itti. Sivil toplum örgütlerinin konuşması istenmiyor. O yüzden dernek başkanlığından istifa ettim ve İYİ Parti'den siyasete atıldım. Tarım bitti. Üretim her geçen gün düşüyor. Ben aynı zamanda bir üreticiyim. Burada da üreticinin sesi olmak adına siyasete giriş yaptım. Bize terörist dediler, her şey dediler. Suçumuz üretmekten başka nedir. Ama maalesef her hakaret gördük. Onun için böyle bir karar aldım. Amacımız Aksuyu, AKP'den kurtarıp İYİ Partiye kazandırmaktır. Millet İttifakı ile birlikte hem büyükşehir, hem de, Aksu İlçemizi bu hükümetten kurtarmaktır. Aksu'da yeteri kadar değer verilemiyor. Tarım projelerimizle Aksu'yu bir tarım ilçesi haline getireceğiz. Yollara düştük. Bu sıkıntıları aşacağız” şeklinde konuştu.