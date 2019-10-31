Erdoğan'dan 29 Ekim kabul töreninde önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugün de ülkesinin geleceği, ezanı, kutsalları söz konusu olduğunda gözünü kırpmayan 82 milyon vatandaşımız var.

Terör örgütleri arkalarındaki devasa desteğe rağmen ülkemizde başarılı olamıyorsa milletimizin işte bu dirayetli ve kararlı duruşu sayesindedir.

Türkiye kendi milli güvenliği söz konusu olduğunda kimseden icazet almadan istediğini yapabileceğini göstermiştir.

Barış Pınarı için bizi arayan liderlerden neredeyse hiçbiri kayıplarımız ve yaralılarımız konusunda üzüntü beyan etmemiştir.

Terörle mücadele sürecinin bir önemli sonucu da dünyada terör örgütlerine gösterilen ikircikli ifadeyi ortaya koymasıdır.

Bizden başka Suriye ile ilgilenen herkesin önceliğinin petrol kaynaklarını kontrol etmek olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Suriye'ye baktığında petrol veya güç temerküzü fırsatı değil de sadece insan, sadece can, sadece kardeş gören tek ülke Türkiye'dir.

Türkiye'den başka her kim Suriye'de derdinin halkın geleceği olduğunu söylüyorsa, açık konuşuyorum, yalan söylüyordur.

Biz insan olmanın, Müslüman olmanın, Türk olmanın gereği olarak onurlu duruşumuzu sürdüreceğiz.

Bizim milletimiz kadar soykırıma uğramış bir başka millet yoktur.

1400 yıldır insanlığı aydınlatan İslam'ın en iyi temsilcisi olmayı başardık.

Doğrudan ülkemize sardırmakla hedeflerine ulaşamayanlar, milletimizin birliğini ver beraberliğini hedef alıyor.

Milletimiz bağımsızlığına yönelik her türlü tehdit karşısında tek yumruk olmayı sürdürecektir.

2023 için belirlediğimiz hedeflere ulaşmakta kararlıyız.

Bu ülke dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hak ediyor.

Gelin Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünde yanında yer alın. Tarih içinde bu milletle hareket edip pişman olan yoktur.

Dünyanın dört bir yanında edindiğimiz yüz milyonlarca dostumuz bizim en büyük zenginliğimizdir.

Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümü başka bir öneme sahiptir.

Gittiğimiz her yere kavga değil, sevgi götürmenin gayreti içindeyiz.

Son yıllarda pek çok büyük eserimizin açılışını 29 Ekim'e getirerek, bu kutlamalara yepyeni bir boyut kattık.

Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışı için bir Mimar Sinan Operası hazırlattırıyoruz.

150 SAATLİK SÜRE SONA ERDİ

Rusya YPG'nin çekildiğini söyledi.

CANLI YAYIN SÜRPRİZLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında sürpriz canlı yayın bağlantıları gerçekleştirdi.

Erdoğan sırasıyla Doğu Akdeniz'de görev yapan Gökçeada gemisine, Hava Kuvvetleri'nin Diyarbakır'daki 8. Ana Jet üstü'ne, Barış Pınarı Harekatı, Resulayn bölgesine ve Tel Abyad bölgesine bağlandı.