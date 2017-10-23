Erdoğan, YKS'yi mercek altına aldı! YÖK'e 4 kritik talimat verdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki yıl ilk kez uygulanacak olan ve milyonlarca öğrencinin hayatını belirleyecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nı (YKS) mercek altına aldı. Erdoğan'ın, MEB, YÖK ve eğitim danışmanlarını toplayarak, yeni sistemin neler getireceği, nasıl uygulanacağı ve sonuçlarının öğrencileri nasıl etkileyeceği konularında bilgi aldığı ifade edildi.

SOSYAL BİLİMLERİN ÇIKARILMASI ELEŞTİRİLMİŞTİ

YÖK'ün önceki hafta açıkladığı YKS'de özellikle sosyal bilimler sorularının çıkarılması eleştirilere yol açmıştı. YÖK, bunun üzerine, ikinci sınava geçiş için 180 barajını kaldırmış ve iki sınavın ortalamasında 180 puanının yeterli olacağını açıklamıştı. Ayrıca Eşit Ağırlık öğrencileri için tarih vefelsefe soruları getirmişti. Ancak YÖK'ün tüm öğrenciler için tek bir kitapçık içinde 160 soru soracağını ve soru başına düşen süreyi uzatarak her sorunun da değerinin eşit olduğunu açıklaması,sayısalcılara avantaj, sözelcilere dezavantaj yorumlarına sebep oldu. Geçen yıla göre bir sözelöğrencisi yeni sınavda aynı başarıyı gösterse bile yaklaşık 100 bin kişi geriye düşme riskini taşıyor. Yeni sistem Meslek Teknik Liseleri, İmam Hatip Liseleri ve Sosyal Bilimler Lisesi ve tüm sözel öğrencilerine mağduriyetyaşatabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Ayrıca sınavın ilk oturumunda sadece Türkçe ve matematik sorulması, öğrencilerin tarih, din, felsefe gibi temel sosyal bilimler alanında tek bir soru dahi yapmadan tıp ve mühendislik alanlarını kazanabilecek olması da eleştirilerarasında yer alıyor.

"ENDİŞELERİ DİKKATE ALIN" TALİMATI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, söz konusu endişelerin giderilmesini, yeni sınavın hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamasına müsaade edilmeyecek şekilde dizayn edilmesi talimatı verdiği öğrenildi. (Kaynak: Sabah)