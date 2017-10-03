Erdoğan vergi zammı için şart koştu: Nereye harcanacak açıklayın

AK Parti grup toplantısında konuşan Erdoğan, "İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı yapılır, ama bir şartla; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak, elde edilen kaynağı nereye kullanacağımıza ikna etmek şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi halde 'ben yaptım, oldu' anlayışına ekonomi politikalarında da yer yoktur" ifadelerini kullandı.

"VARLIK FONU İSTEDİĞİMİZ KAPASİTEYE KAVUŞMADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Varlık Fonu'nun henüz istediğimiz bir kapasiteye kavuşmadığı da gerçektir. Varlık Fonu'nun büyüme için ihtiyaç duyacağımız yatırımların en önemli destek unsuru haline getirileceğini umuyorum" dedi.

