CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Moskova'da gerçekleşen Türkiye — Rusya 8. Üst düzey işbirliği toplantısında konuşuyor. "Rusya'nın ülkemizde 10 milyar dolar üzerinde yatırımı var" diyen Erdoğan, "Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus firmalarına her türlü kolaylığı sağlayacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, "Temel hedefimiz, tarımda, gümrüklerde, ticari ilişkilerimizin her alanında üçüncü ülkelerin firmalarına tanınan imkanların Türk şirketlerine de sağlanmasıdır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte Rus ve Türk işadamlarıyla görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yabancı yatırımcıların Rusya'da kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri için gereken her şeyi yapma sözü verdi ve "Yabancı şirketler için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz" dedi.

​Putin, "Altını çizmek isterim ki, Türk şirketleri de dahil olmak üzere yabancı şirketlerin Rus pazarında kendilerini azami ölçüde rahat ve güvende hissetmeleri, aşırı idari yük altında kalmamaları için gereken her şeyi yapıyoruz ve yapacağız" dedi.

'TÜRK İŞ DÜNYASI TATARİSTAN'A YATIRIMIN LİDERİ'

Türk iş dünyasının çok sayıda Rus bölgesiyle aktif şekilde işbirliği yaptığını ve Tataristan'a yapılan yatırımların hacmi açısından lider konumda bulunduğunu kaydeden Putin, "Rusya, Türk yatırımcıların pazarımıza olan ilgisine önem veriyor. Son yıllarda Türk iş dünyası, Vladimir, Penza, Kalujskaya, Krasnodar ve Stavropol gibi çok sayıda Rus bölgesine giriş yaptı. Kırım'la işbirliğini geliştirmek için potansiyel var. Ancak Türkiye, en büyük yatırım yaklaşık 2 milyar dolarla Tataristan'a, özellikle Alabuga özel ekonomik bölgesine yaptı" ifadelerini kullandı.

'TÜRK GİRİŞİMCİLERİ SPIEF'E BEKLİYORUZ'

Putin, Türk girişimcileri 6-8 Haziran'da düzenlenecek St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIEF) davet etti. Türk iş dünyasının forumda her zaman geniş biçimde temsil edildiğini ve bu yıl da aktif katılım sağlamasını beklediklerini söyleyen Putin, "Forumdaki görüşmelere temsilci gönderen şirketler, büyük ortak projelerin ifası konusunda büyük deneyim kazanıyor, ticaret ve yatırım ilişkilerinin gelişmesine ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 19:18