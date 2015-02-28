Erdoğan: Şaka yapıyorsun herhalde

28 Şubat 2015 Cumartesi 21:26
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, ziyareti sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, "Şaka yapıyorsun herhalde. Böyle bir şey arkadaşlar söz konusu değil. Bizim gündemimizde böyle bir şey asla söz konusu değil. Böyle bir şeyin olabilmesi için çok ciddi bir defa olumlu istikamette adımların atılabilmesi lazım" yanıtını verdi.
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Son Güncelleme: 28.02.2015 20:28