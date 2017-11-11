Erdoğan, Naim Süleymanoğlu’nun ailesini telefonla aradı

CUMHURBAŞKANLIĞI kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde beynindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak ameliyata alınan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Milli Halterci Naim Süleymanoğlu’nun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nu telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Süleymanoğlu’nun sağlık durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi.
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