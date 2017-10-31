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Erdoğan, Mustafa Ceceli'yi sildi

Son dönemlerde özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmedi.

Erdoğan, Mustafa Ceceli'yi sildi

Son dönemlerde özel hayatıyla magazin manşetlerini süsleyen Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yaptığı 29 Ekim resepsiyonuna davet edilmedi.

31 Ekim 2017 Salı 16:21
Erdoğan, Mustafa Ceceli'yi sildi
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DOKUZ yıllık evliliğini anlaşmalı bir şekilde sonlandırdıktan sonra Selin İmer ile nikah masasına oturan  Mustafa Ceceli,  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen  29 Ekim resepsiyonuna davet edilmeyen isimler arasında yer aldı.

GÖZLER MUSTAFA CECELİ'Yİ ARADI

29 Ekim  Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla  Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından  Beştepe'de düzenlenen resepsiyona katılan isimler kadar katılmayanlar da dikkat çekti. Bunlarda biri de dokuz yıllık evliliğini anlaşmalı bir şekilde sonlandırdıktan sonra Selin İmer ile nikah masasına oturan  Mustafa Ceceli'ydi.

"ERDOĞAN, CECELİ'Yİ SİLDİ"

Daha önce Erdoğan tarafından verilen programlara katılan Ceceli'nin  29 Ekim resepsiyonuna davet edilmemesi "Erdoğan, Ceceli'yi sildi" şeklinde yorumlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Ceceli29 EkimCumhuriyet Bayramı
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