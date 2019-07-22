'Erdoğan kalp krizi geçirdi' haberi sosyal medyayı karıştırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği yönünde Arap Basınında çıkan iddia ve haberler sosyal medyayı salladı. Akşam saatlerinde Arap basınında "Recep Tayyip Erdoğan öldü." haberi yer almaya başladı. Sosyal medyada Arap kullanıcıların paylaştığı ve İngiliz basın kuruluşu BBC'ye atfedilen haberlerde "BBC Arabic Erdoğan kalp krizi geçirdi iddiaları" yer almaya başladı. BBC Arapça'da yer aldığı iddia edilen Erdoğan öldü haberlerinin nereden çıktığı bilinmiyor. Ancak bu haberler gerçeği yansıtmıyor. Yalan haber olarak sosyal medyada paylaşılan "Cumhurbaşkanı Erdoğan öldü." haberleri sosyal medyayı karıştırdı.

ARAPLARDAN YALAN İDDİA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖLDÜ MÜ?

Arap basınında yer aldığı söylenen ve Twitter'da Arap kullanıcılar arasında dolaşmaya başlayan "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan öldü." iddiasının nereden çıktığı bilinmiyor. BBC Arabic kanalından çıktığı söylenen haber görsellerinin "photoshop" olup olmadığı da net olarak bilinemiyor.BBC Arabic haber sitesinde de böyle bir haber yer almıyor. İşte sosyal medyayı karıştıran o görsel:

Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2019, 16:07