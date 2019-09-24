Erdoğan'ın "Yalan haber yapıyorsunuz" çıkışına yanıt verdi
FOX muhabirine "Yalan haber yapmayın" diyerek tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt veren Fatih Portakal, "Hayır biz yalan haber yapmıyoruz. Doğru haber yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
GÜNCEL 24.09.2019, 16:34
ABD seyahatine çıkarken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FOX TV muhabirinin tank Palet fabrikasının satışıyla ilgili sorusuna çok kızmıştı.
"BİZ DOĞRU HABER YAPIYORUZ"
FOX TV muhabirine "Yalan haber yapmayın, dürüst olun" sözleriyle çıkışan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt Fatih Portakal'dan geldi. Ana haber bülteninde Erdoğan'ın ifadelerine yanıt veren Portakal, "Biz iktidarları rahatsız eden bir yayın yapıyoruz. Çünkü doğru haberleri veriyoruz. Biz gazeteciyiz, işimiz soru sormak. Ve soru sormaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı da yalan haber yapıyorsunuz demiş, hayır biz yalan haber yapmıyoruz. Doğru haber yapıyoruz" şeklinde konuştu.
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