Erdoğan'ın fotoğrafları Sırbistan sokaklarında

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

BİRÇOK BAKAN ERDOĞAN'LA SIRBİSTAN'A GİTTİ

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI SIRBİSTAN SOKAKLARINDA

Öte yandan Sırbistan sokaklarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü. Fotoğrafların altındaki "Hoşgeldiniz" ifadesi de dikkat çekti. Erdoğan fotoğraflarının yanında Türk bayrakları da yer aldı.