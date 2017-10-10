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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Erdoğan'ın fotoğrafları Sırbistan sokaklarında

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Sokaklarda da Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü

Erdoğan'ın fotoğrafları Sırbistan sokaklarında

Sırbistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı. Sokaklarda da Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü

10 Ekim 2017 Salı 14:55
Erdoğan'ın fotoğrafları Sırbistan sokaklarında
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CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan,  Sırbistan  Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

BİRÇOK BAKAN ERDOĞAN'LA SIRBİSTAN'A GİTTİ

Törende, Genelkurmay Başkanı Orgeneral  Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı  Berat Albayrak,  Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı  Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı  Ahmet Eşref Fakıbaba, Orman ve Su İşleri Bakanı  Veysel Eroğlu ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı  Ahmet Arslan da hazır bulundu.

ERDOĞAN'IN FOTOĞRAFLARI SIRBİSTAN SOKAKLARINDA

Öte yandan  Sırbistan sokaklarında  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğraflarının olduğu görüldü. Fotoğrafların altındaki "Hoşgeldiniz" ifadesi de dikkat çekti. Erdoğan fotoğraflarının yanında Türk bayrakları da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
ErdoğanSırbistan
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