Erdoğan'ın dedesinin şehadet belgesi yayınlandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in; askerdeyken şehit olduğunun, arşivlerde "askerde meçhul" ifadeleriyle kesin olarak yer aldığını açıkladı.
SARIKAMIŞ'TA ŞEHİT DÜŞMÜŞ
Bakanlıktan yapılan açıklamada son günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesinin 1. Dünya Savaşı'ndaki Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşiv kayıtlarında isminin yer almadığına ilişkin kasıtlı iddialar ortaya atıldığına dikkat çekildi.
1882 DOĞUMLU
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan arşiv taramaları sonucunda; Rize Askerlik Şubesi Başkanlığına ait 8355 Numaralı Askerde Kayıp olanlara ait Silahaltı defterinin 213'üncü sayfasında, Rize ili Ulucami köyünden Mutioğullarından lakaplı Mustafa oğlu 1882 doğumlu Kemal'in askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür-Osman) şeklinde yazılı olduğu tespit edilmiştir" denildi.
İşte donarak şehit olan Muti Oğullarından Mustafa oğlu Kemal'in künye kayıtları;
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