Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
Uyurken ağızdan salya akmasının nedeni
İnci gibi dişler için 9 yöntem
İnci gibi dişler için 9...
Yatak odasına bu çiçeği koyan erkekler yaşadı!
Yatak odasına bu çiçeği koyan...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 11 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Erdoğan'ın dedesinin şehadet belgesi yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in; askerdeyken şehit olduğunu, arşivlerde "askerde meçhul" ifadeleriyle kesin olarak yer aldığını açıkladı

Erdoğan'ın dedesinin şehadet belgesi yayınlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in; askerdeyken şehit olduğunu, arşivlerde "askerde meçhul" ifadeleriyle kesin olarak yer aldığını açıkladı

11 Ocak 2018 Perşembe 11:34
Erdoğan'ın dedesinin şehadet belgesi yayınlandı
banner404

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesi Mustafa oğlu Kemal'in; askerdeyken şehit olduğunun, arşivlerde "askerde meçhul" ifadeleriyle kesin olarak yer aldığını açıkladı.

SARIKAMIŞ'TA ŞEHİT DÜŞMÜŞ

Bakanlıktan yapılan açıklamada son günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dedesinin 1. Dünya Savaşı'ndaki Sarıkamış Harekatında şehit olduğuna dair Milli Savunma Bakanlığı arşiv kayıtlarında isminin yer almadığına ilişkin kasıtlı iddialar ortaya atıldığına dikkat çekildi.

1882 DOĞUMLU

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan arşiv taramaları sonucunda; Rize Askerlik Şubesi Başkanlığına ait 8355 Numaralı Askerde Kayıp olanlara ait Silahaltı defterinin 213'üncü sayfasında, Rize ili Ulucami köyünden Mutioğullarından lakaplı Mustafa oğlu 1882 doğumlu Kemal'in askerde meçhul 30.01.1337 (Mühür-Osman) şeklinde yazılı olduğu tespit edilmiştir" denildi.

İşte donarak şehit olan Muti Oğullarından Mustafa oğlu Kemal'in künye kayıtları;

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
SarıkamışRizeMilli Savunma BakanlığıRecep Tayyip ErdoğanPolitikaGüncel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Duyanlar doktor "Seni kandırmış" diyor! Göbek deliğinden rahmi alındı
Duyanlar doktor "Seni kandırmış" diyor! Göbek deliğinden rahmi alındı
Bakan müjdeyi verdi: 55 bin sağlık personeli alınacak
Bakan müjdeyi verdi: 55 bin sağlık personeli alınacak
Nihat Hatipoğlu'na 3 harflilerle ilgili sorulan soru tüyler ürpertti
Nihat Hatipoğlu'na 3 harflilerle ilgili sorulan soru tüyler ürpertti

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim