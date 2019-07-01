Erdoğan'ın da rahatsız olduğu Erkan Tan hakkında flaş gelişme!

Seçim sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'oğlum' diye seslenmesi sonrası tepki gösterilen A Haber'in sunucusu Erkan Tan, 2 aylık izne ayrıldığını duyurdu

Erdoğan'ın da rahatsız olduğu Erkan Tan hakkında flaş gelişme!
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TAN'LA ilgili Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da rahatsız olduğunu açıklamıştı.

Tan bugünkü ‘köşe’sinde ‘Ölümüne Erdoğan’ ara başlığıyla verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım. O vakte kadar, Takvim gazetesindeki bu köşede buluşmayı sürdüreceğiz inşallah… ALLAH’ın izni ile, durmak yok yola devam…"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diyen A Haber Sunucusu Erkan Tan'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu söylemişti.

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