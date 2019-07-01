Erdoğan'ın da rahatsız olduğu Erkan Tan hakkında flaş gelişme!

TAN'LA ilgili Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi geçtiğimiz hafta katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da rahatsız olduğunu açıklamıştı.

Tan bugünkü ‘köşe’sinde ‘Ölümüne Erdoğan’ ara başlığıyla verdiği bilgide şu ifadeleri kullandı:

“Bugün itibari ile senelik izin kullanacağım için; Eylül ayı başına kadar, A Haber televizyonu ve A Haber radyo ortak yayınındaki, Sabah Ajansı programı ile karşınızda olmayacağım. O vakte kadar, Takvim gazetesindeki bu köşede buluşmayı sürdüreceğiz inşallah… ALLAH’ın izni ile, durmak yok yola devam…"

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, katıldığı canlı yayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diyen A Haber Sunucusu Erkan Tan'dan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu söylemişti.