Erdoğan'ın 5 aydır kolundan çıkarmadığı saatin sırrı kadranında gizli

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın, 15 Temmuz'un yıl dönümünden bu yana tam 5 aydır kolundan çıakrmadığı saatin öyküsü ortaya çıktı. Saatin, Erdoğan için özel tasarladığı ve kadranıda 15 Temmuz logosu bulunduğu ortaya çıktı.

İşte Vatan'dan Murat Çelik'in özel yazısından dikkat çeken detaylar:

15 TEMMUZ'UN YIL DÖNÜMÜNDEN BU YANA KOLUNDAN ÇIKARMIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kolunda özel bir saat var. Saat 6 çizgisinin üstündeki bölümde 15 Temmuz logosu var. Arkasında ' Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı' ibaresi yazıyor. Erdoğan bu saati 15 Temmuz'un yıl dönümünden bu yana kolundan çıkarmıyor.

Son birkaç seyahattir dikkat ediyorum; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzunca bir süredir aynı kol saatini takıyor.

Çelik kordonlu, beyaz kadranlı bir saat...

Son Afrika gezisinde, Cumhurbaşkanı'nın bileğindeki saatte bir detayı fark ettim. Beyaz kadranın alt kısmında (saat 6 çizgisinin üstündeki bölümde) kırmızı bir işaret vardı.

"Acaba mı" diye bir an aklıma geldi; doğrudan kendisine sordum:

"Saatinizdeki o kırmızı yazı... Net göremedim ama ben mi benzettim yoksa gerçekten 15 Temmuz mu yazıyor orada?"

Erdoğan sol kolunu kaldırdı. Bileğindeki saate bakarak "Evet" dedi.

Önce, başdanışmanlarından Mustafa Varank'a markasını sordu saatin. Varank, bir saat firması tarafından Cumhurbaşkanlığı için üretildiği bilgisini verdi. (Söz konusu olan öyle üst düzey/ pahalı markalardan biri değil. İsviçre menşeli ama bir Güney Koremarkası. Özetle, orta sınıf bir saat.)

ÜSTTE FORS, ALTTA 15 TEMMUZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dönüp, bileğini yaklaştırdı ve kadranın üst kısmındaki Cumhurbaşkanlığı Forsu'nu gösterdi.

Saatin markası yer almıyordu kadranda. Beyaz zemin üzerinde, açık gri bir daire şeklindeki Cumhurbaşkanlığı Forsu, ancak yakından, dikkatlice bakıldığında fark edilebiliyordu. (12 çizgisinin hemen altında, saatlerde markanın yazdığı bölümde.)

Akrep, yelkovan ve saniye kolunun birleştiği orta noktanın alt kısmında da, kırmızı renkte, ay yıldızlı 15 Temmuz yazısı...

(Kaynak: Murat Çelik/Vatan)