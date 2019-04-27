Erdoğan imzayı attı, 5 üniversitenin yeni rektörü belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre 5 üniversitenin yeni rektörü belli oldu.

Erdoğan imzayı attı, 5 üniversitenin yeni rektörü belli oldu
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, 5 üniversiteye yaptığı rektör atamalarına yönelik kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

5 ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Karara göre, Munzur Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ubeyde İpek, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kamile Akgül, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Aşkar ve Ostim Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Murat Ali Yülek rektör olarak atandı.

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