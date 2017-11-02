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Erdoğan: İlk yerli otomobile bedelini vermek şartıyla talibim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakkari ve Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum

Erdoğan: İlk yerli otomobile bedelini vermek şartıyla talibim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hakkari ve Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum

02 Kasım 2017 Perşembe 14:22
Erdoğan: İlk yerli otomobile bedelini vermek şartıyla talibim
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CUMHURBAŞKANI Erdoğan: "Hakkari ve Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmalar neticesinde 8 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Teröristlerden ise 17'si Hakkari, 5'i Tunceli'de olmak üzere 22 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Şu anda da çatışmalar yine aynı şiddetle devam ediyor. Bunlarla sonuna kadar, bu teröristleri tüketinceye, bitirinceye kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Zira bu ülkede terörün egemen olmadığını, bu zihniyetlere göstereceğiz."

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