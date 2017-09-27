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Erdoğan için ‘Nobel Barış Ödülü’ teklifi!

İstanbul'da düzenlenen; Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın katılımcıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Güçlünün güçsüzü ezdiği dünya düzenine karşı verdiği mücadele, insanlığa yaptığı katkılar ve mazlumların yükselen sesi olması"ndan dolayı Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğine dair çağrıda bulundu

Erdoğan için ‘Nobel Barış Ödülü’ teklifi!

İstanbul'da düzenlenen; Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı'nın katılımcıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Güçlünün güçsüzü ezdiği dünya düzenine karşı verdiği mücadele, insanlığa yaptığı katkılar ve mazlumların yükselen sesi olması"ndan dolayı Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğine dair çağrıda bulundu

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:36
Erdoğan için ‘Nobel Barış Ödülü’ teklifi!
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KAMU Denetçiliği Kurumu tarafından, 50 ülkeden 80 ombudsman ve ombudsman yardımcısının katılımı ile 25-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Swissotel’de gerçekleştirilen “Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı” sona erdi.

FOTO:DHA - İstanbul'da düzenlenen konferansın ilk gününe Cumhurbaşaknı Erdoğan da katılmıştı.

FOTO:DHA – İstanbul’da düzenlenen konferansın ilk gününe Cumhurbaşaknı Erdoğan da katılmıştı.

‘MAZLUMLARIN YÜKSELEN SESİ’

Uluslararası Ombudsmanlık Konferansı katılımcıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Güçlünün güçsüzü ezdiği dünya düzenine karşı verdiği mücadele, insanlığa yaptığı katkılar ve mazlumların yükselen sesi olması”ndan dolayı  Nobel Barış Ödülü verilmesi gerektiğine dair çağrıda bulundu.

İstanbul’da 2 gün süren ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da açılışına katıldığı konferansa Endonezya, Fas, Nijerya, Danimarka, Romanya, Tunus, Filistin ve Moldovya gibi ülkelerin ombudsmanları yer almıştı.

MALKOÇ: GURUR VERİCİ

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, konferansta Türkiye’nin dünya mazlumları ve mağdurları için yaptığı çalışmaları dinleyen ombudsmanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Nobel barış ödülüne aday gösterme tekliflerinin gurur verici olduğunu söyledi.

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Nobel Barış ÖdülüErdoğanOmbudsmanOMBUDSMANLIK
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