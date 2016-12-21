Erdoğan, Halepli Bana'yı bağrına bastı

Halep'ten attığı Twitter mesajlarıyla bütün dünyanın tanıdığı ve son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na yardım mesajı gönderen Suriyeli 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi

Haber: Alper KUTAY

DOĞU Halep'in Katırcı Mahallesi'nde yaşayan Bana ve İngilizce öğretmeni annesi Fatma Alabed, 3 ay önce Twitter'da açtıkları hesapla dünyaya katliamın sona ermesi için harekete geçme çağrısı yapmıştı. Babasının da Halep'in bombardımanı sırasında yaralandığını Twitter üzerinden duyurarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Alanyalı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na yardım çağrısında bulunan Bana'ya Bakan Çavuşoğlu, kuşatmadaki diğer sivillerle birlikte kendisini ve ailesini güvenli şekilde kurtarma sözü vermişti. Esad rejimi ve İran destekli milislerin saldırıları altında bulunan Halep'ten Türkiye'nin girişimleri sonucu ailesi ile birlikte İdlip'e tahliye edilen Bana ve ailesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ankara'ya davet edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adeta bağrına Bana'yı ve ailesini Beştepe Külliyesi'nde kabul etti. Kabul programında duygusal anlar yaşandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.