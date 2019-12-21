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Erdoğan, gerekçelerini sıralayıp son noktayı koydu: Yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul tartışmalarıyla ilgili yaptığı son dakika açıklamasında gerekçelerini sıralayarak "CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız" dedi.

GÜNCEL 21.12.2019, 18:39
Erdoğan, gerekçelerini sıralayıp son noktayı koydu: Yapacağız
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Büyük dirilişe büyük şahlanışa Allah'ın izniyle kimse engel olamayacaktır. Yaşadığımız onca badireye rağmen Türkiye'ye diz çöktüremediler. Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. İhracatta hak ettiğimiz yerin gerisinde olduğumuz gerçektir. Küresel rekabette öne çıkan ürünler ortaya koymalıyız. CHP ne yaparsa yapsın biz bu projeyi yapacağız. Bir defa devletin ne olduğundan bihaber olan bir zat. Sen gelemeyeceksin o ayrı bir konu da. Devlette devamlılık esastır. Müteahhit anlaşmasını sözleşmesini yapmış. Uluslararası konumu olan müteahhitlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Bakın bu ülkede nasıl bir siyasetçi var bilin. Bu da ana muhalefetin başında.

ERDOĞAN, GEREKÇELERİ SIRALADI

Önümüzdeki haftalarda ihale yapmayı planlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır. Kanal İstanbul'un birçok özelliği var, Türkiye'ye kazandıracağı haklar var. Selimiye'nin önünde tanker 7 ayı aşkın zaman yandı. Büyük bir tehlikeydi. Fakat Kanal İstanbul ile bir defa bu tehditler adeta yok seviyesine geleceği gibi, ülkemize ciddi manada getirisi olacaktır. Tüm bunların çalışmaları yapılmış, Karadeniz'den Marmara'ya iniş, farklı bir özellikle Kanal İstanbul sahip çıkacaktır.

EKONOMİ MESAJLARI

Atalarımız "Bal bal demekle ağız tadlanmaz" diyor. Son dönem verilerine baktığımızda somut gelişmeleri görüyoruz. Ekonomi güven endeksi 91.3 oldu. Bu alanda son 3 ayda artış yüzede 6.2'yi aştı. Bir önceki yıla göre şirket artışları yaşandı. Konut ve otomobil piyasalarında canlanmayı görmeyen yoktur. Otomotiv sektöründeülkemize güvenip stoklarını iyi tutanlar kazanmaya devam ederken, stokları yetersiz tutanlar maalesef yok sattı. Turist sayısında 50 milyonun üzerinde rekor bekliyoruz. Cari fazla verir hale geldik. Ekim ayı itibarıyla cari fazla 4.3 milyar dolar oldu. Bu başarıya ulaşmakta fayda sağlayan ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum.Ekim ayında 10.4 milyar liralık yeni yatırım için teşvik belgesi düzenledik, yılın en yüksek sayısına erişmiş olduk. İlave istihdam oluşmasını bekliyoruz. Üçüncü çeyrekteki gelişmeyle ülkemiz ekonomisi yeniden büyüme eğilimine girdi. Enflasyon yüzde 10.6 olarak gerçekleşti. Son açıklana verilerle hamdolsun istihdam cephesinden de olumlu haberler geldi. İşsizlik oranı yüzde 13.9 oldu. İnşallah önümüzdeki aylarda daha iyi rakamlarla karşılaşacağız. Ülkemizin risk primi veya bunu ifade eden CDS göstergesi 300'ün altına inerek 280 oldu. Borsamız 110 bin puanın üzerine çıkarak son 1.5 yılın zirvesini gördü.

#cumhurbaşkanı #Erdoğan #CHP #Kanal İstanbul
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