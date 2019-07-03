Erdoğan'dan önemli açıklamalar

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

"Japonya'da 800 üniversite var, bunların 80 tanesi kadın üniversitesi, sadece kızlardan oluşuyor. Türkiye'de de benzer bir adım atılmalı. Japonya'daki örnek çok ilginçti. Altyapı ve kaliteyi güçlendirme zamanıdır. "

- Ülkemizde halen eğitim göre 182 ülkeden 150 bin öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz.

- Hedefimiz 2023 yılında uluslararası öğrenci sayımızı 200 bine çıkarmak.

- Japonya'da 800 üniversite var bunu 80 tanesi kadın üniversitesi sadece kızlardan oluşuyor.