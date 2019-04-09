Erdoğan'dan flaş vize serbestliği açıklaması

CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın açıklamaları:

Kıymetli dostum Sayın Putin'e gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum.

İş birliğimizin çeşitli boyutlarını ele alma fırsatımı oldu.

Ticaret hacmimiz yüzde 15'lik artışla 26 milyar dolara ulaştı. Gerçek potansiyelimiz bu rakamın çok daha üzerindedir.

''REKORUN 2019'DA KIRILACAĞINA İNANIYORUM''

Hedefimiz 100 milyar dolardır. Bu hedefi yakalayacağız.

Yoğun temaslarımız ve samimi diyaloğumuz ikili ilişkilerimizi olumlu etkiliyor.

Ülkemizden Rusya Federasyonu'nda 1300'ü bulan girişimcimiz var.

2019 yılını Rusya ile karşılıklı kültür ve turizm yılı ilan ettik

6 milyon Rus misafiri ülkemizde ağırlayarak yeni bir rekora imza attık. Bu rekorun 2019'da kırılacağına inanıyorum.

VİZE SERBESTLİĞİ KONUSU

Vize serbestliği konusunda gereken adımların hızla atılması gerekiyor. Sayın Putin ile ayrıntılı ele aldık.

Kısa bir süre içerisinde bu adımlar atılmış olacak.

Akkuyu hızla devam ediyor, TürkAkım projesinin kara bölümünü de bu yıl sonuna kadar bitirmiş olacağız.

Gerekiyor değil de atılacak diyor da devamında öyle mi atsak.

DEAŞ nasıl bir tehdit ise, YPG PKK aynı tehdittir. DEAŞ'ın tasviyesi ile beraber tüm bu örgütlerin bertaraf edilmesi şarttır.

Suriye'de anayasa komitesinin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi konusundaki kararlılığımızı da tekrarladık.

Milli güvenliğimizi tehdit eden terör odaklarını Suriye'den söküp atmada kararlılığımızı tekrar etmek istiyorum.

SORU - CEVAP

(Milli paralarla alışveriş yapılması konusu)

Türkiye - Rusya ilişkileri arasında yerli ve milli para konusu, görüşmelerimizin en önemli maddesini oluşturuyor.

Şu an istenilen noktada değil.

Rusya Federasyonu'nun lehinde bir ticaret hacmi konusu açık net ortada. Doğal gaz ihtiyacımızın yüzde 50'ye yakın bir kısmını Rusya'dan karşılıyoruz. Zaman içinde bu farklı şekilde gelişebilir.

MÜNBİÇ YOL HARİTASI

Bugün doğal gaz denilen olay bizim ülkemiz için hayatidir. Gerek meskende, gerek sanayide ne denli işe yaradığı ve 81 vilayetimize doğal gaz gitmiş durumda.

Savunmada Rusya ile iş birliğimiz önem arz ediyor. Adımlarımızı attık atıyoruz, Özlemimiz yerli ve milli paraya geçmektir.

İdlib adeta Suriye'de can damarı. Burası herhangi bir boşalma halinde gelecekleri yer diğerleri gibi Türkiye olacak. Bizim için hassas bir bölge. Rusya ile müşterek çalışmamız var. Gerek koruma amaçlı yaptığımız çalışmalar var. Yine burada maalesef bazı terör örgütlerini olması sebebiyle biz de Rusya da elimizden geleni yapıyoruz. İdlib'de atmamız gereken adımları attık, atmaya devam edeceğiz. Geri dönmemiz mümkün değil.

ASTANA SÜRECİ

Burada sadece İdlib yok. Yine Münbiç'te bir yol haritası ilan edildi. Şu ana kadar olan süreçte Rusya ve Türkiye'nin kendi arasındaki dayanışmasıdır. Oradaki terör koridorunun aşılması ve yıkılmış olması önemlidir. Bunun da ötesinde Suriye'nin toprak bütünlüğü önemli. Fırat'ın Doğusu hala bu tehdidi taşımaktadır. Burada da tabii en önemli adım Astana sürecidir.

Suriyelilerin kendi topraklarına dönmelerini sağlamak gerekli. 3 milyon 600 bin insan bizim topraklarımızda yaşıyor.

İdlib'de belli neticeleri aldık, alıyoruz. Birkaç önce herkes buradan taşınıyordu. Şimdi ise herkes idlib'e geri dönüyor. Bu bizi memnun ediyor mu? Hayır. İçerideki sıkıntılar devam ediyor. Afrin nasıl sükun bulduysa, artık herkes evlerine okuluna dönmüşse, bir an önce İdlib'de de bu duruma kavuşalım istiyoruz. Asıl amacımız Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak. YPG ile biz Afrin'de de mücadele ettik yine mücadeleyi sürdüreceğiz.

Rus lider Putin'in açıklamaları:

Putin: Hem dar hem geniş formatta görüşmemiz oldu. Sayın Erdoğan ile beraber görüşmelerimiz esnasında ikili iş birliğimizin tüm boyutlarını ele alabildik.

Son zamanlarda epey arttı. Yüzde 16'lık bir artış yaşandı ticaret hacmimizde.

1 milyar dolarlık yatırım platformu oluşturuldu. TürkAkım'ı ile ilgili çalışma planlı şekilde devam ediyor.

Türkiye ve Rusya arasında askeri ilişkiler de arttı. S-400 füzelerinin sevkiyatından bahsediyorum.

Türkiye Rus turistlerin gözdesi haline geldi. Kültürel yerlerini geziyorlar. Rusya Türkiye'yi ziyaret eden turistler arasında birinci sıradadır.

6 milyon kişi Türkiye'yi ziyaret etti.

Vize konusuna da odaklandık. Sürücüler için vizelerin çok yakında kaldırılacağını ifade etmek istiyorum.

Suriye'nin çatışma sonrası durumu da çok önemlidir. Her türlü altyapının yenilenmesi gerekiyor. Hep beraber Suriyeli mültecilerin evlerinde dönüşünü sağlayabileceğiz.

İkili görüşmelerimiz son derece başarılıydı. Sağladığımız anlaşamalar, tüm alanlarda artmasına vesile olacaktır.

Doğal gaz sevkiyatımız istikrarlı.

TIR şoförleri için vizeler kalkacak. Türkiye'den gelecek hizmet için hamili Türk vatandaşları vizesiz olarak girecekler.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Üst Düzey İşbirliği Konseyi'nde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Akkuyu Santrali'nin temelini attık. Geçen yıl 6 milyon Rus vatandaşı misafir ederek turizmde rekor kırdık. 1300 yatırımcımız Rusya'da hala çalışmakta.

Mevcut durumun muhasebesini yapıp, gelecek hedeflere odaklanıyoruz. Toplantımızın ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.

KONSEY TOPLANTISININ ARDINDAN:

Bugün de gerek siyasi gerek askeri gerek kültürel birçok konuyu ele aldık. Sorunları tespit etmek ve çözümler bulmak için çalışıyoruz. 26 milyar dolarlık bir ticari ilişkimiz var. Rusya Türkiye'nin ticari ortakları arasında 3. sıradadır.

Türkiye'de yatırım yapmak isteyen Rus iş adamlarına kolaylık sağlamaya hazırız. Mavi Akım, Türkakımı, Akkuyu Nükleer Santrali başta olmak üzere tüm yatırımlar stratejik ve uzun vadelidir.

Vladmir Putin'in açıklamalarından satır başları:

En büyük ikili projeleri görüşmeye davet ediyorum. İkili ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimizi konuşuyoruz. Suriye konusu ciddi bir şekilde gündeme geldi, görüşüldü. Bu ülkedeki gerginliğin düşürülmesi için çok ciddi çaba sarf ediyoruz.

İkili yatırım ve ticaret için adımlar atılmıştır. Karşılıklı yatırım hacmi 20 milyar dolar. Engellerin kaldırılması ve yatırımın çeşitlendirilmesi faydalı olabilir.

Rusya ve Türkiye arasında enerji işbirliği stratejik alana ulaşmıştır. Türkiye'nin doğal gaz ihtiyacının neredeyse yarısını temin ediyoruz.

Türkiye'deki ilk nükleer santralinin inşa edilmesi meselesi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne denk gelecek açılışı. Askeri ve savunma sanayi alanında da işbirliklerimiz var. S-400'lerin teslimatının tamamlanması gündeminde.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda gerçekleştirilecek Üst Düzey İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti. Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Birçok alanda görüşmelerimiz olacak. Gerek ikili ilişkiler gerekse bölgesel sorunlarla ilgili çok sayıda konu hakkında görüşeceğiz Yoğun bir görüşme trafiği olacak. Bugün 3 tane anlaşma aramızda imzalanacak. Geleceğe yönelik bir adımı atmış bulunuyoruz.

100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artış söz konusu. Amacımız 100 milyar dolarlık ticaret hedefine doğru yürümek.

"SURİYE'DE ATACAĞIMIZ ADIMLAR ÖNEMLİ"

Bir diğer önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır. Özellikle Suriye'deki atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

Türkiye ile ikili ilişkilerimiz özellikle de ekonomi alanında geliştiğini memnuniyetle izliyoruz. Kültür ve turizm yılının açılışını yapacağız. İkili ilişkilerimizin gelişmekte olduğunu müşahede ediyoruz. Nisan ayı içinde ticaret hacmimizin artışı yüzde 15 olup, 35 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Türk Akımı'nın deniz ve kara kısmı arasında bağlantı az önce sağlanmıştır. Uluslararası ilişkilerde küresel sorunlarla ilgili yoğun işbirliğimiz söz konusu.