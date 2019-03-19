Erdoğan'dan Fenerbahçe ve şampiyonluk yarışı yorumu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7'de katıldığı canlı yayında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve Fenerbahçe'nin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Başakşehir ve Galatasaray arasında yaşanan zirve mücadelesi için "Ben rahatım Niye rahatım? Başakşehir'i ben kurdum. Bir taraftan da Rize kurtardı işi, o da yükseliyor. Başakşehir'i kurduğum gibi, onun altına bir de proje takım var. O takım da benim mahalle takımı olarak 14-15 yaşında oynadığım takım. O da Başakşehir'in altyapısını oluşturuyor. Esenler Erokspor... Onlar da ikinci sırada. Başakşehir şampiyonluğu yakalarsa, bu da tabii bir devrimdir. Yani illa on binlerin veya milyonların izlediği takımlar değil, demek ki binlerin izlediği takımlar da şampiyon olabiliyormuş. İyi bir yönetim kadrosu var, Abdullah Hoca'yla. Başakşehir maliyeti düşük bir takım. Ama öbür tarafta bakıyorsunuz, milyonlarca dolara takım kuruluyor, netice yok. Şu an maliyet yüzdesi çok düşük olmasına rağmen Başakşehir şampiyon oluyor" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE BİR ŞEYLER YAPMAYA YELTENİYOR"

Erdoğan, "Fenerbahçe'nin durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" şeklindeki soru karşısında ise gülerek "Çok ama çok zor bir soru sordun" derken şu yanıtı verdi: "Fenerbahçe şu son anlarda falan bir şeyler yapmaya yelteniyor. Tabii Allah yaşatmasın yani."