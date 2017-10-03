Erdoğan'dan Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'e araç yasağı

AFYONKARAHİSAR'A giderken geçirdiği trafik kazasının ardından küçük bir operasyon geçiren AK Partli'li Sena Nur Çelik'e tatlı sert uyarıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir daha kullanma ya da şoför tut'' dedi.

ERDOĞAN İLE ÇELİK BİR SÜRE SOHBET ETTİ

Erdoğan, önceki günkü Meclis açılışı sırasında, mayısta geçirdiği trafik kazasının ardından operasyon geçiren Çelik'le özel olarak ilgilendi. Çelik ile sohbet eden Erdoğan, sağlığını sordu. Genel sağlık durumu iyi olan ancak yürümekte biraz zorlandığı dikkat çeken Çelik, "İyiyim çok şükür" yanıtını verdi.

''BİR DAHA KULLANMAK YOK''

Erdoğan'ın, "İyisin de bu ilk değilmiş. Arkadaşlar söyledi, daha önce de kaza yapmışsın. 'Freni yok' diyorlar. Aman ha. Bir daha yok, sakın ha! Tamam mı?" dediği duyuldu. Çelik'in, "Tamam" yanıtına rağmen Erdoğan vekiline uyarılarını sürdürürken, "Ananla babana da söyleyeceğim. Bir daha kullanmak yok. Ya da bir şoför tut" ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR'A GİDERKEN KAZA GEÇİRMİŞTİ

Çelik, Ocak 2016'da da partisinin geleneksel istişare kampı için milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Afyonkarahisar'a giderken kaza geçirmişti. Kazada, Çelik ile birlikte milletvekilleri Tülay Kaynarca, Fatma Benli ve Ayşe Sula Köseoğlu da yaralanmıştı.