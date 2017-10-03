Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 29°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
103599
ALTIN
146.429
DOLAR
3.5825
STERLİN
4.7486
EURO
4.2080
Facebook'a bomba özellik
Facebook'a bomba özellik
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda gizli”
“Diz kireçlenmesinin tedavisi kendi kanımızda...
Kanser hücresini teşhis eden çip geliştirdiler!
Kanser hücresini teşhis eden çip...
banner468

Erdoğan'dan Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'e araç yasağı

Peş peşe trafik kazası geçiren AK Parti Antalya milletvekili Sena Nur Çelik'i tatlı sert uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Annenle babana da söyleyeceğim. Bir daha kullanma ya da şoför tut'' dedi

Erdoğan'dan Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'e araç yasağı

Peş peşe trafik kazası geçiren AK Parti Antalya milletvekili Sena Nur Çelik'i tatlı sert uyaran Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Annenle babana da söyleyeceğim. Bir daha kullanma ya da şoför tut'' dedi

03 Ekim 2017 Salı 14:02
Erdoğan'dan Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik'e araç yasağı
banner404

AFYONKARAHİSAR'A giderken geçirdiği trafik kazasının ardından küçük bir operasyon geçiren AK Partli'li  Sena Nur Çelik'e tatlı sert uyarıda bulunan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bir daha kullanma ya da şoför tut'' dedi.

ERDOĞAN İLE ÇELİK BİR SÜRE SOHBET ETTİ

Erdoğan, önceki günkü Meclis açılışı sırasında, mayısta geçirdiği trafik kazasının ardından operasyon geçiren Çelik'le özel olarak ilgilendi. Çelik ile sohbet eden Erdoğan, sağlığını sordu. Genel sağlık durumu iyi olan ancak yürümekte biraz zorlandığı dikkat çeken Çelik, "İyiyim çok şükür" yanıtını verdi.

''BİR DAHA KULLANMAK YOK''

Erdoğan'ın, "İyisin de bu ilk değilmiş. Arkadaşlar söyledi, daha önce de kaza yapmışsın. 'Freni yok' diyorlar. Aman ha. Bir daha yok, sakın ha! Tamam mı?" dediği duyuldu. Çelik'in, "Tamam" yanıtına rağmen Erdoğan vekiline uyarılarını sürdürürken, "Ananla babana da söyleyeceğim. Bir daha kullanmak yok. Ya da bir şoför tut" ifadelerini kullandı.

AFYONKARAHİSAR'A GİDERKEN KAZA GEÇİRMİŞTİ

Çelik, Ocak 2016'da da partisinin geleneksel istişare kampı için milletvekili arkadaşlarıyla birlikte  Afyonkarahisar'a giderken kaza geçirmişti. Kazada, Çelik ile birlikte milletvekilleri  Tülay Kaynarca,  Fatma Benli ve  Ayşe Sula Köseoğlu da yaralanmıştı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiAK Parti Genel MerkeziMilletvekili KaynarcaCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip Erdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu kurumlarında radikal değişiklik! Memura yeni model geliyor
Kamu kurumlarında radikal değişiklik! Memura yeni model geliyor
Eski G.Saraylı futbolcu rahat nefes aldı: AIDS değilim, dava açacağım
Eski G.Saraylı futbolcu rahat nefes aldı: AIDS değilim, dava açacağım
Alanya'da sağlıksız balık satışına baskın
Alanya'da sağlıksız balık satışına baskın

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim