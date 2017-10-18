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Erdoğan, Baykal için dünyaca ünlü cerrahı Ankara'ya getirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın durumunun iyi olmadığını ve 3. defa ameliyata alındığını öğrenince dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe'yi Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Türkiye'ye getirtti

Erdoğan, Baykal için dünyaca ünlü cerrahı Ankara'ya getirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın durumunun iyi olmadığını ve 3. defa ameliyata alındığını öğrenince dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe'yi Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Türkiye'ye getirtti

18 Ekim 2017 Çarşamba 09:49
Erdoğan, Baykal için dünyaca ünlü cerrahı Ankara'ya getirtti
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GEÇİRDİĞİ rahatsızlığın ardından  Ankara Üniversitesi İbn-i  Sina Hastanesi'ne kaldırılan  Deniz Baykal'a dün üçüncü bir operasyon yapıldı ve yara kenarındaki kan birikintisi temizlendi.

"HAYATİ TEHLİKE HER AN VAR"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Erkan İbiş, ' Deniz Bey'de maalesef kanama ve ödem en üst düzeyde gerçekleşiyor. Solunum desteği sağlanıyor. Bilinci kapalı olarak uyuyor. Ciddi bir durum bu. Ağır bir beyin hasarı ve o hayati tehlike her an var' diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞIYLA DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖRÜ ANKARA'YA GETİRTTİ

Öte yandan Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneyi arayan  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baykal'ın durumunun kötü olduğuu öğrenmesi üzerine devreye girdiği ve dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr.  Uğur Türe'yi Cumhurbaşkanlığı uçağıyla  Türkiye'ye getirttiği öğrenildi. Türe'nin  Deniz Baykal'ı görmesi üzerine, beyin ölümün gerçekleşmediğini açıkladığı belirtildi.

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Cumhuriyet Halk PartisiCumhurbaşkanı ErdoğanRecep Tayyip ErdoğanAnkara ÜniversitesiMilletvekili Baykal
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