Erdoğan, Baykal için dünyaca ünlü cerrahı Ankara'ya getirtti

GEÇİRDİĞİ rahatsızlığın ardından Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Baykal'a dün üçüncü bir operasyon yapıldı ve yara kenarındaki kan birikintisi temizlendi.

"HAYATİ TEHLİKE HER AN VAR"

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ' Deniz Bey'de maalesef kanama ve ödem en üst düzeyde gerçekleşiyor. Solunum desteği sağlanıyor. Bilinci kapalı olarak uyuyor. Ciddi bir durum bu. Ağır bir beyin hasarı ve o hayati tehlike her an var' diye konuştu.

CUMHURBAŞKANLIĞI UÇAĞIYLA DÜNYACA ÜNLÜ PROFESÖRÜ ANKARA'YA GETİRTTİ

Öte yandan Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi almak için hastaneyi arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Baykal'ın durumunun kötü olduğuu öğrenmesi üzerine devreye girdiği ve dünyaca ünlü beyin cerrahı Prof. Dr. Uğur Türe'yi Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Türkiye'ye getirttiği öğrenildi. Türe'nin Deniz Baykal'ı görmesi üzerine, beyin ölümün gerçekleşmediğini açıkladığı belirtildi.