Erdoğan Adnan Oktar ve kedicikler için ne yapacak?

İSTANBUL Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cevat Babuna 15 Eylül 2017 Cuma günü hayatını kaybetmişti. İlanda Prof. Dr. Babuna’nın 5 çocuğunun hiçbirinin isminin yer almaması dikkat çekmişti. Olay, baba Cevat Babuna ile çocukları arasındaki Adnan Oktar tartışmasına bağlanmıştı.

Konu üzerine Cevat Babuna'nın eşi Semin Babuna, Aydınlık yazarı Sabahattin Önkibar'a konuştu.

Çocuklarının ve mallarının kendisinden koparıldığını iddia eden Babuna, eşi ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adnan Oktar dosyası verdiklerini söyledi. Semin Babuna "Tayyip beyin onlardan hazzetmediğinin şahidiyim" dedi.

Önkibar'ın aktardığı konuşma şöyle:

- “Kocanız merhum Cevat Babuna Tayyip Erdoğan’ı tanır mıydı?”

- “Evet, yakından tanırdı.”

- “Peki siz bu durumu Tayyip beye iletmeyi düşünmediniz mi?”

- “Tayyip beyle görüştük.”

- “Nasıl?”

- “Arandık ve Tayyip beyin bizimle görüşeceği söylendi... Ben de torunum Emre Ertüzün ile birlikte gidip görüştüm.”

- “Sonra?”

- “Onlarla alakalı dosyayı Cumhurbaşkanımıza verdim.. Bunları düne kadar FETÖ yargısı koruyordu.. Şimdi onlar yok ve gereği yapılır diye ümit ediyorum.. Tayyip beyin onlardan hazzetmediğinin şahidiyim.”

Telefonda bize aktarılanları yorum yapmaksızın aynen sunuyoruz.

Adnan Oktar ve Babuna ailesinin 4 çocuğu cevap verirse sütunumuz açıktır..



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