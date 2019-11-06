UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile yapacağı maç için yolculuk hazırlığı yapan Beşiktaş'ta Futbol Şube Sorumlusu Erdal Torunoğulları, hastaneye kaldırıldı.



Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre; Acıbadem Hastanesine kaldırılan Erdal Torunoğulları’nın ameliyata alındığı belirtildi.



Ameliyat ile ilgili Acıbadem Hastanesi yetkililerinin açıklama yapacağı ifade edildi.

