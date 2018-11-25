Erasmus+ heyetine Çevreci Komşu Kart anlatıldı

AVRUPA Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen Erasmus+ programı kapsamında yer alan ‘Çevresel Eylem Ağı Toplum Birliği’ projesinin ortak ülkeleri Mustafa Asım Cula Ortaokulu’nun ev sahipliğinde ilk toplantısı için Antalya’da bir araya geldi. Hollanda, Almanya, İngiltere, İspanya ve İtalya’dan gelen heyetler, Antalya’da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Muratpaşa Belediyesi’ni ziyaret etti.

Başkan Yardımcısı Ferruh Tunç tarafından ağırlanan heyete, belediyenin Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek nitelikli evsel atıkları herkesin kazandığı bir sistem içinde geri dönüşüm zincirine aldığı Çevreci Komşu Kart projesine ilişkin sunum yapıldı. Sunumda Çevreci Komşu Kart projesinin benzerlerinden ‘ödül’ sistemiyle ayrıldığına dikkat çekti. Projenin 360 derecelik bir kurguya sahip olduğunun altı çizilen sunumda, uygulamanın 2016 yılında 2 mahallede pilot proje olarak başladığı belirtildi. 2017 Mart sonunda tüm ilçede uygulanır hale projeyle, cam, kağıt, plastik gibi nitelikli atıkların evlerde yani kaynağında ayrıştırıldığı ve belirlenen gün ve saatlerde yine evlerden görevlilerce toplandığı ifade edildi. Atıklar karşılığında teşvik ödüllerinin Çevreci Komşu Kart’a yüklendiğinin belirtildiği sunumda bu ödüllerin TL karşılığı olduğunu ifade edildi. Böylece atıklarını geri dönüşümünde 360 derecenin sağlandığına dikkat çekilen sunumda, bu ödüllerle marketlerden vatandaşlarımızı alışveriş yapabildiği, sinema bileti alabildiği, istediği takdirde öğrencilere burs olarak dönmesinin sağlanabildiği belirtildi. Eylül 2018 itibariyle 7 milyon 991 bin 613 kilogram nitelikli atık bu yöntemle Muratpaşa’da, toplandığını ve karşılığında 1 milyon 748 bin liralık anlaşmalı marketlerden alışveriş yapıldığı kaydedildi.