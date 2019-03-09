ePttAVM'ye birincilik ödülü

ePttAVM, Şikayetvar Ace Awards Ödülleri kapsamında "Pazar Yeri Platformları Birincisi" ödülüne layık görüldü.

ePttAVM'ye birincilik ödülü
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PTT AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 4'üncüsü düzenlenen  "Şikayetvar Ace Awards Ödülleri" sahiplerini buldu.
Şikayet yönetim platformu "şikayetvar.com" tarafından yapılan  marka-müşteri değerlendirmeleri sonucunda ePttAVM, "Pazar Yeri Platformları  Birincisi" ödülünü aldı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ePttAVM Genel Müdürü Hakan  Çevikoğlu, ilk kez bir kamu kurumuna verilen e-ticaret alanındaki ödülün ekip  çalışmasıyla alındığına dikkati çekerek, "Çalışmalarımızın müşteriler tarafından  da memnuniyetle karşılandığının göstergesi olan bu ödül, bizim daha fazla  çalışmamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Çevikoğlu, Türkiye'nin dört bir yanına her gün kaliteli ve hızlı  hizmet sunmak için çalıştıklarına işaret ederek, "Bu noktada siparişlerimizi  hızla teslim eden PTT AŞ'ye ve bizim bu ödülü almamızı sağlayan müşterilerimize  teşekkür ediyorum. Müşteri memnuniyeti bizim için her zaman öncelikli oldu bundan  sonra da olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

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