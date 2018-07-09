EPDK'ya Alanya'ya aşina danışman

ALANYA'DA uzun yıllar Akdeniz EDAŞ Alanya Bölge Müdürü olarak başarılı çalışmalara imza atan ve sevilen bir isim olan Ahmet Sait Akboğa, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) 'Başkan Danışmanı' olarak atandı.

Alanya'daki görevinin ardından Sivas, Tokat ve Yozgat illerinden sorumlu ÇEDAŞ Genel Müdürü olarak görev yapan Akboğa'ya, Türkiye enerji piyasalarını düzenleyen temel kamu organı EPDK'daki yeni görevine başlamasının ardından Alanya'dan da tebrik yağdı.

EPDK HAKKINDA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye enerji piyasalarını düzenleyen temel kamu organıdır. Enerji piyasalarının serbestleşme ve yeniden yapılandırılma sürecinin bir parçası olarak 2001 yılında kurulmuştur. 4628 sayılı EPDK Kanunu ile teşkilat ve görevleri düzenlenmiştir. İlk olarak, bu kanun uyarınca elektrik piyasasının işleyişini düzenlenmekten sorumlu olmuştur. EPDK merkezi Ankara bulunur. Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile ilişkilidir.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 19:26