EPDK`den sanayi abone grubu sayılacak tesislerde değişiklik kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu`nca sanayi abone grubuna dahil edilecek tesis ve işletmelerin kapsamında değişikliğe gidildi.

EPDK`den sanayi abone grubu sayılacak tesislerde değişiklik kararı
banner404

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurulunun “Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel  Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve  Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, gerekli ölçü düzenini sağlamaları ve belgelemeleri halinde,  çevre ve insan sağlığını korumak üzere içme suyu veya alıcı ortama verilen sıvı,  gaz ve katı zehirli ve zararlı atıkların arıtılması amacıyla kurulan her türlü  arıtma tesisi sanayi abone grubu kapsamında olacak. Bu tesislere entegre olan ve  bağımsız olarak faaliyet göstermesi mümkün olmayan diğer tesislerin de arıtma  tesisleri ile aynı şekilde sanayi abone grubu kapsamında sayılacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerinden alınan belge  kapsamında faaliyette bulunan süt toplama merkezleri, büyükbaş besi işletmeleri,  büyükbaş süt işletmeleri, küçükbaş işletmeleri, etlik tavuk kümesi, yumurtacı  tavuk kümesi, damızlık kümesi, kuluçkahane işletmeleri, ve seralar da bu abone  sanayi abone grubu kapsamında olacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Koray Aydın yarın Alanya'da
Koray Aydın yarın Alanya'da
  1. POLİTİKA

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472

banner479