Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112110
ALTIN
157.448
DOLAR
3.8511
STERLİN
5.0457
EURO
4.4712
ABD Üreme Merkezi Başkanı: Erkek doğurabilir
ABD Üreme Merkezi Başkanı: Erkek...
Geceleri kapı koluna bardak koyun! Bakın ne işe yarıyor
Geceleri kapı koluna bardak koyun!...
Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla indirildi
Sahte Whatsapp 1 milyondan fazla...
banner468

EPDK 33 enerji uzman yardımcısı alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sınavla 33 enerji uzman yardımcısı istihdam edecek

EPDK 33 enerji uzman yardımcısı alacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sınavla 33 enerji uzman yardımcısı istihdam edecek

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:33
EPDK 33 enerji uzman yardımcısı alacak
banner404

EPDK'NIN konuyla ilgili ilanı, Resmi gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, adayların enerji uzman yardımcılığı sınavına girebilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları, sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış ve (A) grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda belirli puan türlerinde 80 ve üzeri puan almış ve en az dört yıl eğitim veren bir fakülteden mezun olmaları gerekiyor.Başvurular 13-20 Kasım'da.Uzman yardımcılığı sınav başvuruları, 13-20 Kasım'da elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavı, 11-22 Aralık tarihlerinde sözlü gerçekleştirilecek. Boş bulunan 33 kadronun dört katı kadar aday sınava çağrılacak.Sınava, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, kimya mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, harita mühendisliği, geomatik mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, inşaat mühendisliği, hukuk, istatistik, işletme, iktisat, kamu yönetimi, kamu yönetimi ve siyaset bilimi, maliye, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler öğrenim dallarından mezun olanlar başvurabilecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
EpdkUzman YardımcısıGAZETEEğitimGaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dondurma satan FETÖ'cüye sert tepki!
Dondurma satan FETÖ'cüye sert tepki!
‘Vitastiq’ isimli tıbbi cihaz Sağlık Bakanlığı tarafından yasakladı
‘Vitastiq’ isimli tıbbi cihaz Sağlık Bakanlığı tarafından yasakladı
Trafik çilesine bisikletli çözüm
Trafik çilesine bisikletli çözüm

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim