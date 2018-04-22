EPAD Best Cook Fest 2018'de Alanya'nın gururu oldular

Asiye ELİAÇIK
ULUSLARARASI bazda düzenlenen gastronomi festivalinde Mustafa Dellal adlı öğrenci 'Tatlı' ve 'Ana Yemek' kategorilerinde altın, Tunahan Kızılca da 'Balık' ve 'Tatlı' kategorilerinde gümüş madalya almaya hak kazandı. Türkiye'nin ünlü mutfak şefleri ve gurmelerinin katıldığı organizasyonda elde ettikleri başarıdan dolayı destekçilerine teşekkür eden öğrenciler, yaşadıkları mutluluğun tarifinin olmadığını dile getirdiler.
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