Engelsiz vatandaşlar Alanya'da denize rahat girecek

ENGELLİ bireylerin hiç kimseden destek almadan bireysel olarak denize girmelerini sağlayacak engelsiz plaj asansörü engelli bireylerin kullanımına açıldı. Plajın doğal yapısına hiçbir müdahale edilmemesi için demonte olarak tasarlanan ve hayata geçirilen proje, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Hazırlanan platform, yaz sezonu öncesi kurulup kış dönemlerinde kaldırılabilecek.

‘TÜRKİYE’DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK’Uygulamaya konulan sistem hakkında bilgiler veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak tüm sosyal projelerde öncülük yaptığımız gibi, Engelsiz Kent Yönetmeliği’ne uygun olarak bir projeye daha imza attık.

Şehrimizde hem yerleşik yaşayan hem de tatil amaçlı gelen engelli misafirlerimizin dünyanın en güzel plajı Kleopatra Plajı’ndan daha fazla faydalanabilmeleri için bu bölgede yeni bir sistem oluşturduk. Yeni yaptığımız sistemle engelsiz vatandaşlarımız hiç kimseye ihtiyaç duymadan denizin ortasına kadar gidebilecek. Teknolojiden yararlanarak raylı sistemle kendileri gidip geri gelebilecekler. Her ihtimale karşı cankurtaranlarımız çalışmalarına devam edecek. Ülkemizde öncü olacak bir projeyi hayata geçirdik” dedi.