Engelsiz ulaşım aracı gelin arabası oldu

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Ulaşım Aracı, Antalya’da bedensel engelli olup, tekerlekli sandalye, yardımcı cihaz kullanan ve toplu taşıma araçlarını kullanamayan vatandaşlara hizmet veriyor. İstanbul’da evlenerek balayı için Antalya’ya gelmeye karar veren Kadir - Seda Karacan çifti, Büyükşehir Belediyesi’nden engelsiz ulaşım aracı talep etti. Talebi alan yetkililer, genç çifte özel bir sürpriz hazırladı. Araç çeşitli süsler ve balonlarla renklendirildi. Adeta bir gelin arabasına dönüşen Engelsiz Ulaşım Aracı’nı karşılarında gören Karacan çifti şaşkınlığını ve mutluluğunu gizleyemedi.

Çiçeklerle karşılandılar

Ortopedik engelli Kadir Karacan ve eşini Büyükşehir Belediyesi personeli çiçeklerle karşıladı. Aracı görünce çok şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını ifade eden Kadir -Seda Karacan çifti, bu güzel anıyı hiç unutmayacaklarını dile getirerek Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Engelsiz ulaşım aracı, genç çifte gidecekleri otele kadar eşlik etti.