'Engelliler artık denize uzaktan bakmayacak'

Haber: Alper KUTAY

PLAJIN asansörünün daha önce birileri tarafından parçalandığını hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, “Belki bizim hizmetlerimizi çekemiyor olabilirsiniz, belki bizim hizmetlerimizi engellemek isteyebilirsiniz ama engellileri engellemeyin. Yazıktır, günahtır” dedi. Başkan Türel, Antalya’yı engelsiz şehir yapma, engelli hizmetlerinde şampiyon olma hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Engellilere yönelik proje ve hizmetleri ile Türkiye’ye örnek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, engellilerin rahatça denize girebileceği, Akdeniz’le buluşabileceği engelsiz plajı Konyaaltı Sahili’nde düzenlenen törenle hizmete açtı. Engelsiz Plajı’nda sabah 07.00’den akşam 23.00’e kadar vardiyalı olarak güvenlik ve cankurtaran görevli olduğunu belirten Türel, “Baktık ki akşam saatlerinde burası gündüzden kalabalık. 'Mesai bitti, harç bitti, yapı paydos' diyemeyiz. Şimdi iki mesaiye çıkardık. Akşam 22.00'de gelseniz, sabah 07.00’de gelseniz, burada arkadaşlarımız emrinizdedir. Hepinize hayırlı, uğurlu olsun. Allah çok daha güzel projeleri nasip etsin” dedi.