Engelli vatandaşlardan Yücel'e teşekkür

“ENGELSİZ Kent Alanya” olma yolunda Türkiye genelinde örnek projeleri hayata geçiren Alanya Belediyesi, akülü sandalye kullanan engelli vatandaşların şarj sorununu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda şehrin 3 bölgesinde var olan akülü tekerlekli sandalye şarj istasyonunun 9.’su kurularak hizmete açıldı. Son olarak Prestij Caddesi’ne yerleştirilen Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu ile şehirdeki şarj istasyonu sayısı 9 oldu. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in de katıldığı programla Prestij Caddesi’ndeki Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu engelli vatandaşların hizmetine açıldı. Konaklı, Mahmutlar, Damlataş, İskele, Başkanlar Parkı, Cuma Pazarı, Salı Pazarı, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve son olarak Prestij Caddesi'ndeki çalışmalarla birlikte şehrin 9 ayrı noktasına Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu kurduklarını söyleyen Başkan Yücel, "Son çalışmalarımızla birlikte engelli vatandaşlarımız için bu şehirde engel yok, kesintisiz erişim var" dedi. Akülü Tekerlekli Sandalye Şarj İstasyonu'ndan duyduğu memnuniyeti dile getiren engelli vatandaşlardan Alaattin Özdemir, “Bu istasyon bizim için çok önemli. Bu sayede şehri gezerken her noktaya kesintisiz erişim sağlayabiliyoruz" diye konuştu.