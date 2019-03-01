Engelli vatandaşa beton yol jesti

TÜM mahalleleri hızlı ve etkin hizmetlerle buluşturan Alanya Belediyesi vatandaştan tam not alıyor. Merkez, doğu ve batı mahallelerinde kurulan şantiyelerden en ücra köşelere kadar hizmet götüren Alanya Belediyesi, altyapıdan yol düzenlemeye, asfalttan park ve yeşil alanlara kadar çok yönlü bir hizmet yürütüyor. Çalışmalar kapsamında Dere, Demirtaş, Gözüküçüklü, Paşaköy, Dim Gümüşkavak, Yeşilöz ve Sapadere’de istinat duvarı ve yol düzenleme; Avsallar, Payallar, Konaklı, Akdam, Toslak ve Okurcalar’da yağmursuyu ve kavşak düzenleme, Dere Mahallesi’nde yol çalışması devam ediyor. Engelli vatandaşların sosyal hayata katılmaları ve bu yöndeki çalışmaları ile ülke genelinde adından söz ettiren Alanya Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için de çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kargıcak Mahallesi Songüller Sokak’ta yaşayan engelli bir vatandaşın evinin önü beton yol yapılarak hizmete sunuldu.

