Engelli Bireyler Turizm Sektörüne Hazır

AKDENİZ Üniversitesi Sosyal Tesisleri Kır Kahvesi’nde düzenlenen kermese Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, İŞKUR Antalya Şube Müdürü Neva Akçayır, Engelli Vakfı Antalya Şube Başkanı Gülcan Ay, kurs bünyesinde eğitim veren eğitmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Zihinsel engelli bireylerin turizm sektöründeki istihdamını arttırmak ve bu bireylerin sosyalizasyon süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen proje kapsamında öğrencilere 178 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Mesleki becerilerin kazandırılmasını hedefleyen proje eğitimlerinin sonunda kampüste düzenlenen kermeste öğrenciler öğrendiklerini katılımcıların beğenisine sundu.

Kermeste konuşan Dekan Çizel, Antalya’da çok güçlü olan turizm sektörünün böyle insanlara sahip çıkması gerektiğini belirtirken, yalnızca maddi değil aynı zamanda manevi olarak da her türlü desteğin verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Her yıl milyonlarca insanı ağırlayan, yüz binlerce insana iş veren bir sektörün buradaki 10-15 kişiye istihdam sağlamasının bir zaruret olduğunu ifade eden Çizel, sektörün bu konuda duyarlı olacağını umduğunu söyledi.

Kurs boyunca emek harcayan tüm eğitmenlere teşekkür eden Çizel, “Bu projeler yapılmış olmak için yapılmamalı, projeler bittikten sonra katılan özel insanların hayatlarında bir değişikliğe yol açmalı, bu anlamda biz her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Kermes, kursu başarıyla tamamlayan öğrencilere aşçı önlüğü giydirilmesi ve pasta kesimiyle son buldu.