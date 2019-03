Engelli bireyler istihdam istiyor

DOWN Sendromlu bireyler hepimizin hayatında yer alıyor. Peki, onları bizden farklı kılan ne? Birleşmiş Milletler, toplumda Down Sendromlu bireyler için farkındalık yaratmak, onların toplumdaki sorunlarını çözmek adına 21 Mart'ı Dünya Down Sendromu Günü ilan etti. Engelsiz kent Alanya’da da 21 Mart’ta Down Sendromlu bireyler unutulmadı. Alanya Sosyal Hizmetler Müdürlüğü öncülüğünde ve Engelsiz Yaşam Evi Derneği paydaşlığında Down Sendromlu bireylere yönelik organize edilen farkındalık etkinliği Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Etkinlik kapsamında Alanya’nın bütün dinamikleri engelliler için de yaşanılabilir bir kent ve farkındalık düzeyi yüksek bir toplum için taleplerini yükseltti. Down Sendromlu bireylerin taleplerini ifade eden Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Çelik yapmış olduğu konuşmasında katılım sağlayan herkese teşekkürlerini sundu. Çelik’in ardından söz alan ve Engelsiz Yaşam Evi Derneği adına konuşan Başkan Gülnur Erbudak Ağca engelli bireylerin sosyal yaşama entegrasyonu adına daha çok alana ihtiyaçları olduğuna vurgu yaptı. Öte yandan engelli bireylerin aileleri de taleplerini ve yaşadıkları sıkıntıları Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına aktardı.

