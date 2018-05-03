'Enflasyonu akaryakıt arttırıyor'

ÜFE’DEKİ aylık yüzde 2,60’lık artışın maliyetteki artışa işaret ettiğini ifade eden Palandöken, "Maliyeti ve dolayısıyla enflasyonu artıran en önemli faktör akaryakıt fiyatlarıdır. Son günlerde benzin ve motorine üst üste yapılan zamlar, bütün ürünlerin fiyatını arttırdı. TÜFE’de yıllık en fazla artış, yüzde 16,75’le ev eşyası grubunda gerçekleşti. Vergi indirimleri bittiğinden beri ev eşyalarının fiyatlarında yükseliş var" dedi.

'SEZON AÇILIŞI DA ETKİLİ'

Enflasyondaki artışın yine akaryakıt fiyatlarından kaynaklandığını dile getiren Palandöken, “Enflasyondaki bu artış maalesef yükselişin devam edeceğini gösteriyor. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu hariç nisan ayı endeksinde yer alan tüm gruplarda artış görüldü. Özellikle ulaştırma kaleminde yüzde 3,54’lük artış, benzin ve motorine gelen zamlardan kaynaklı. Yüzde 10,40 ile aylık en fazla artışın görüldüğü giyim ve ayakkabı grubunda ise sezon açılışının etkisi yüksek. Akaryakıt fiyatları düşmeden enflasyonda kalıcı bir düşüşü görmek çok zor" ifadelerini kullandı.

'ENFLASYONU DÜŞÜRMEK İÇİN ÇALIŞILMALI'

Enflasyonu düşürmek için önce akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi ve çiftçiye verilen mazot desteğinin esnafa da verilmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, “Motorin fiyatının yüksekliği A’dan Z’ye tüm ürünlerin fiyatını artırıyor. Bu yüzden ulaşım sektöründe faaliyet gösteren esnafa ticari akaryakıt verilmeli. Öte yandan Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası birlikte çalışarak enflasyonu düşürmeli. Özellikle Merkez Bankası para politikasıyla uyumlu bir şekilde enflasyonu düşürmeye yönelik paket hazırlamalı” şeklinde konuştu.

'KONUT SATIŞLARI AZALDI'

Merkez Bankası faiz oranını 0,75 puan artırarak 12,75’ten yüzde 13,50’ye yükseltmişti. Bu konuya ilişkin de bir açıklama yapan Palandöken, "Ülkemizde mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 14 azalarak 110 bin 905 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artarak bin 827 oldu. Yabancılara satılan konut sayısının artarken hemen hemen aynı oranda kendi vatandaşımızın konut alımının düşmesinin en büyük sebebi konut kredilerindeki yüksek faizlerdir. Vatandaş ev alırken birikiminden çok bankalara borçlanarak alıyor. Bankalardaki bu yüksek faizler ise vatandaşı zorluyor, ev sahibi olmaktan korkutuyor" dedi.

'FAİZLER DÜŞÜRÜLMELİ'

Konut ve inşaat sektörünün birçok sektörü etkilediğine dikkati çeken Palandöken, "Konut alan vatandaş o muhitteki esnaftan alışveriş yapıyor, o güzergahtaki taksiyi, dolmuşu kullanıyor. Bu şekilde gayrimenkul ve inşaat sektörü zincirleme olarak birçok sektörü etkiliyor. 1.17’lerdeki faiz oranlarının 5-10 yıllık süreçlere göre göz önüne alındığında faiz oranı toplamda yüzde 100’ün üzerine çıkıyor. Faizler yüzde 1’in hatta 0.80’in de altına düştüğünde alış ve satışlarda canlanma yaşanır. Bina inşaat maliyetleri ise geçtiğimiz yıl yüzde 20, bu yıl ise yüzde 40’lara kadar arttı. Bu artış konut satışlarına yansıtıldığında, yüksek faizlerle birlikte vatandaşın ev alabilme ihtimali daha da düşüyor. Bu sebeple inşaat ve gayrimenkul sektörlerinin de fedakarlık yaparak daha uygun fiyatlı satışlar gerçekleştirmesi lazım. Ekonomimizin dar boğaza girmemesi için her sektörü etkileyecek olan bu canlanmaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.