‘Enerjinin Yıldızları’ Oymapınar Barajı’nda

ELEKTRİK dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretmek adına başlatılan Enerjinin Yıldızları Projesi çerçevesinde Antalya’da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Yüksek Gerilim Laboratuvarı kuran Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Yüksek Gerilim Dalı’nı tercih eden öğrencilere teorinin yanı sıra pratik eğitim fırsatı da sunuyor. Uygulamalı eğitim planı çerçevesinde verilen derslerden biri 25 Nisan Perşembe günü Antalya’da Manavgat Irmağı üzerinde kurulu olan Oymapınar Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde gerçekleştirildi.

Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ‘Yüksek Gerilim Dalı’nı seçen 17 öğrenci, 3 öğretmen ve AEDAŞ yetkilileri eşliğinde gerçekleştirilen gezide, Santral görevlileri Hidroelektrik santral ile akan suyun gücünün elektriğe nasıl dönüştüğünü her aşaması ile anlattı. İlk defa bir barajı ziyaret eden 12’inci sınıf öğrencisi gençler Antalya’nın ikinci en büyük enerji santralini görme fırsatına da sahip oldu.

14 haftada 14 özel ders

Elektrik dağıtım sektöründe 3 şirket ile hizmet veren Cengiz ve Koloğlu Holding’in sektörün nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek hedefiyle hayata geçirdiği ‘Enerjinin Yıldızları’ projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yapılan ‘Mesleki Eğitim Protokolü’nün ardından İstanbul, Sivas ve Antalya’da belirlenen 3 meslek lisesinde Yüksek Gerilim Dalı bölümü açılmış ve 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı’nda söz konusu okullarda Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurulmuştu.

Bu çerçevede AEDAŞ’ın Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kurduğu ‘Yüksek Gerilim Laboratuvarı’nda eğitim başlarken dağıtım şirketinin yönetici ve çalışanları, bilgi birikimlerini ve deneyimlerini öğrencilere aktarmak üzere mentorluk görevini üstlenmişti. Öğrencilerin yüksek gerilim laboratuvarlarında mesleki formasyonun gerektirdiği eğitimi görmesini amaçlayan Enerjinin Yıldızları Projesi kapsamında başta Elektrik Piyasası dersi olmak üzere 14 hafta için 14 özel ders belirlendi. Söz konusu dersler arasında şebeke bakımı, malzeme eğitimi, havai hat uygulama, iş sağlığı ve güvenliği, aydınlatma, kayıp kaçak, müşteri operasyonları, sayaç ve ölçü eğitimi gibi konular yer alıyor.