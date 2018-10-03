Enerjide kamulaştırma kararları

KONUYA ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "154 kV (Sorgun TM-Çekerek Havza TM) N-DDY Hoşumlu TM Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV (Votorantim Çimento TM-Tokat TM) Brş. N-DDY Yeniyapan TM Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV (Yozgat TM-Sorgun TM) N-DDY Yozgat TM Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında projelerin güzergahlarına isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 10:58