'Enerji ticareti politik olmamalı'

ANTALYA'DA düzenlenen 'Ambargo Sonrası İran: Yeni İş, Yeni Enerji, Yeni Fırsatlar Konferansı'nın sonuç bildirgesi yayınlandı. Ambargo sonrası dönemde dünyadaki ilk uluslararası İran konferansı olarak Antalya'da geçtiğimiz hafta düzenlenen, Türkiye ve İran Sanayi ve Ticaret odalarının da yer aldığı ve sektör temsilcilerinin büyük ilgi gösterdiği konferans sonrası sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildirge, Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu tarafından Dünya Enerji Konseyi İran Milli Komitesi Genel Sekreteri Dr. Davood Manzoor ve İran Enerji Ekonomisi Derneği Kurucu Başkanı Dr. Mahmoud Khaghani ile birlikte açıklandı.

'Kazan Kazan Anlaşmaları'na dahil olan tüm tarafların kutlandığı bildirgede, politikada dürüstlük ve ticari ilişkilerin gelişmesinin gerekliliğinin altı çizildi. Ülkelerin gerekli kurumsal ve hukuksal çerçeveyi oluşturmaları için birliktelik anlaşmasının gerekliliğine işaret edilen bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Yeni iş ve fırsatlar üzerine umut ve beklentileri yeşerten ambargo sonrası İran konusu politikanın gölgesinde kalabilir. Politikadan arındırılmış enerji ticaretinin bir an evvel gerçekleştirilmesi ekonomik açıdan tüm tarafların yararına olacak. Uluslararası ticarette gazdan elektriğe kadar enerji takası umut vaat eden ekonomik bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Enerji takası için yeni bir kurumsal yapı gerekli olabileceği gibi var olan ECO benzeri çok yönlü organizasyonlar da bu yeni koşullara uydurulabilir."

'EN ÖNEMLİ İHTİYAÇ GÜVEN'

Bildiride ortak amaca hizmet eden projelerin geliştirilerek

işbirliği içinde uygulanabilmesinin amaçlandığı da vurgulanarak, "Güven, geliştirilecek olan bu çok yönlü organizasyonlar için oluşturulması gereken en önemli ihtiyaç" denildi.

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